A Luvinate torna la Poggio Beer Fest: tre giorni di birra artigianale, cucina del territorio e divertimento

La Poggio Beer Fest si propone così come un appuntamento estivo all’insegna della tradizione, della convivialità e della valorizzazione dei prodotti del territorio varesino

Dal 19 al 21 giugno, l’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del Comune di Luvinate, è in programma una nuova edizione della

POGGIO BEER FEST

tre giornate dedicate alla buona cucina, alla birra artigianale e al divertimento per grandi e piccoli.

Protagonista assoluta sarà la birra, con quattro diverse proposte pensate per soddisfare tutti i gusti: dalla classica chiara alla scura, passando per una weiss fino ad arrivare a una speciale IPA artigianale firmata Laboratorio Lanotti di Varese, prodotta con erbe coltivate nel Parco Campo dei Fiori.

Accanto alla birra non mancherà una cucina dal sapore territoriale. Nel menu saranno presenti stinco con crauti, salamella di cinghiale, ragù di capriolo e polenta con capriolo, con selvaggina a chilometro zero protagonista della proposta gastronomica.

Durante tutta la manifestazione sarà presente musica di sottofondo per accompagnare le serate. Inoltre, nelle giornate di sabato e domenica sarà disponibile anche un gonfiabile dedicato ai bambini, per permettere alle famiglie di vivere la festa in serenità.

La Poggio Beer Fest si propone così come un appuntamento estivo all’insegna della tradizione, della convivialità e della valorizzazione dei prodotti del territorio varesino.

Per info

Lorenzo 3472458476

William 3392642043

Associazione Cacciatori del Poggio

L’Associazione Cacciatori del Poggio è nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare il territorio del Parco Campo dei Fiori, valorizzando la cultura venatoria in un’ottica di rispetto dell’ambiente, gestione faunistica responsabile e convivenza con tutte le altre realtà che vivono e amano il bosco.

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