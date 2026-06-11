Pomeriggio nero sulla Varesina: due incidenti tra Saronno e Venegono, traffico in tilt e lunghe code

Un pomeriggio particolarmente difficile per la viabilità lungo la Statale 233 Varesina, dove nel giro di meno di un’ora si sono verificati due distinti incidenti che hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico tra il Saronnese e il Tradatese. La Varesina è una delle principali arterie di collegamento della provincia di Varese e attraversa proprio i comuni di Saronno, Gerenzano e Venegono Inferiore.

Il primo sinistro è avvenuto alle 17.30 a Saronno, in via Varese, quasi all’altezza dell’incrocio con via Volonterio, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il ferito è stato trasportato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con lesioni o traumi importanti ma non in pericolo di vita.

Poco dopo, alle 18.27, un secondo incidente ha interessato la Varesina a Venegono Inferiore, nel tratto della Sp233. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Tre le persone coinvolte: un giovane di 19 anni, un uomo di 36 e una donna di 51. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanza, automedica e forze dell’ordine per prestare soccorso e gestire la viabilità.

I due episodi hanno provocato rallentamenti e lunghe code lungo tutta l’arteria, già molto trafficata nelle ore di rientro serali. Automobilisti e pendolari hanno dovuto fare i conti con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e con disagi che si sono estesi anche alle strade secondarie utilizzate come percorsi alternativi.

Nel pomeriggio si è registrato anche un terzo incidente registrato alle 17.49 a Gerenzano, in via Caravaggio, sulla strada che conduce verso la Massina. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra auto e moto, con il coinvolgimento di un uomo di 53 anni, che non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i soccorritori sanitari.