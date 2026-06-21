Rob e i Finley insieme in “Zero Drama”, il nuovo singolo della vincitrice di X Factor

Si chiama «Zero Drama», il nuovo diRoberta Scandurra, nome d’arte Rob, in collaborazione con i legnanesi Finley è disponibile dal 19 giugno su tutte le piattaforme. Il brano è prodotto da Steve Tarta e esce per Warner Records Italy/Warner Music Italy.

La canzone racconta il desiderio di abbandonare l’ansia quotidiana per scegliere, almeno per una notte, la leggerezza. Un brano che richiama l’immaginario dei grandi classici pop-punk dei primi anni Duemila, parlando allo stesso tempo alla generazione contemporanea: «Oggi ogni cosa sembra sempre impossibile da affrontare. Serve ridimensionare ciò che stiamo facendo e i problemi che ci troviamo davanti ogni giorno. “Zero Drama” – spiegano i Finley – è tutto questo, affrontare le cose con leggerezza, ma senza superficialità. Con rob ci siamo trovati subito a meraviglia in studio e questa canzone ne è la riprova. Lei è una boccata d’aria fresca per la musica italiana, una voce così è qualcosa di veramente raro in circolazione»

Rob, nata a Catania nel 2005, ha vinto X-Factor 2025 e da allora ha pubblicato i singoli «Cento Ragazze» e «La mia storia». Ha già fatto il suo debutto discografico con l’EP «Chaos Perfetto» a maggio 2026 e attualmente è impegnata nella tournée «La mia storia in tour», primo vero banco di prova dal vivo del progetto. Cresciuta ascoltando i CD dei Finley in macchina con l mamma, «cantando ogni canzone a squarciagola». Oggi si ritrova a condividere con loro un brano e fà ancora fatica a crederci. «È un’emozione unica e, soprattutto, è la cosa più PUNK che potessi immaginare», racconta Rob.

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