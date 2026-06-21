Rob e i Finley insieme in “Zero Drama”, il nuovo singolo della vincitrice di X Factor
La canzone racconta il desiderio di abbandonare l’ansia quotidiana per scegliere, almeno per una notte, la leggerezza.
Si chiama «Zero Drama», il nuovo diRoberta Scandurra, nome d’arte Rob, in collaborazione con i legnanesi Finley è disponibile dal 19 giugno su tutte le piattaforme. Il brano è prodotto da Steve Tarta e esce per Warner Records Italy/Warner Music Italy.
La canzone racconta il desiderio di abbandonare l’ansia quotidiana per scegliere, almeno per una notte, la leggerezza. Un brano che richiama l’immaginario dei grandi classici pop-punk dei primi anni Duemila, parlando allo stesso tempo alla generazione contemporanea: «Oggi ogni cosa sembra sempre impossibile da affrontare. Serve ridimensionare ciò che stiamo facendo e i problemi che ci troviamo davanti ogni giorno. “Zero Drama” – spiegano i Finley – è tutto questo, affrontare le cose con leggerezza, ma senza superficialità. Con rob ci siamo trovati subito a meraviglia in studio e questa canzone ne è la riprova. Lei è una boccata d’aria fresca per la musica italiana, una voce così è qualcosa di veramente raro in circolazione»
Rob, nata a Catania nel 2005, ha vinto X-Factor 2025 e da allora ha pubblicato i singoli «Cento Ragazze» e «La mia storia». Ha già fatto il suo debutto discografico con l’EP «Chaos Perfetto» a maggio 2026 e attualmente è impegnata nella tournée «La mia storia in tour», primo vero banco di prova dal vivo del progetto. Cresciuta ascoltando i CD dei Finley in macchina con l mamma, «cantando ogni canzone a squarciagola». Oggi si ritrova a condividere con loro un brano e fà ancora fatica a crederci. «È un’emozione unica e, soprattutto, è la cosa più PUNK che potessi immaginare», racconta Rob.
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