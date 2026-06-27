Scontro tra auto a Rovello Porro, due persone finiscono in ospedale
L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata lungo via Vittorio Veneto e ha coinvolto una donna di 74 anni e due uomini di 54 e 76 anni, due dei quali sono stati trasportati in ospedale
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rovello Porro, dove due automobili si sono scontrate lungo via Vittorio Veneto. L’allarme è scattato alle 12.40 e ha mobilitato i soccorsi con un ampio dispiegamento di mezzi.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 74 anni e due uomini di 54 e 76 anni.
Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, con un’auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo e della Croce Rossa di Misinto. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Al termine delle valutazioni sanitarie, due delle persone coinvolte sono state accompagnate in ospedale. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, mentre un secondo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Saronno. Per la terza persona coinvolta non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail sulla Statale 394 a Brenta
SimoneSegafredo su Celeste Taiano è il nuovo presidente del Consorzio Turistico della Provincia di Varese
axelzzz85 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
lenny54 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
principe.rosso su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
Felice su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.