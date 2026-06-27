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Scontro tra auto a Rovello Porro, due persone finiscono in ospedale

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata lungo via Vittorio Veneto e ha coinvolto una donna di 74 anni e due uomini di 54 e 76 anni, due dei quali sono stati trasportati in ospedale

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Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rovello Porro, dove due automobili si sono scontrate lungo via Vittorio Veneto. L’allarme è scattato alle 12.40 e ha mobilitato i soccorsi con un ampio dispiegamento di mezzi.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 74 anni e due uomini di 54 e 76 anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, con un’auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo e della Croce Rossa di Misinto. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al termine delle valutazioni sanitarie, due delle persone coinvolte sono state accompagnate in ospedale. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, mentre un secondo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Saronno. Per la terza persona coinvolta non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

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Pubblicato il 27 Giugno 2026
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