Sono arrivate le Summer Fun Weeks di Kids&Us Varese e Busto Arsizio
Le Funweeks e i Fundays di Kids&Us sono molto più di un Campus estivo: sono un’immersione totale nella lingua inglese attraverso esperienze coinvolgenti, creative e divertenti
Prenota il tuo posto per le Summer Fun Weeks di Kids&Us, le nostre settimane tematiche con attività 100% in inglese per bambini da 3 a 10 anni.
Le Funweeks e i Fundays di Kids&Us sono molto più di un Campus estivo: sono un’immersione totale nella lingua inglese attraverso esperienze coinvolgenti, creative e divertenti.
Queste settimane e giornate tematiche sono rivolte a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni, che potranno divertirsi con attività come:
- Arts & Crafts
- Storytelling
- Games & Challenges
- Attività didattiche in inglese
E tanto altro… il tutto completamente in inglese!
Le Fun Weeks vengono organizzate nei centri di Kids&Us di Varese e Busto Arsizio o in collaborazione con Centri Esterni, con gruppi composti da un massimo di 10 studenti per insegnante, per garantire un trattamento personalizzato e ottimizzare i risultati e l’apprendimento di ogni studente e studentessa, per questo i posti sono limitati.
Date delle Funweeks e Fundays di Kids&Us
29 Giugno – 3 Luglio: MADNESS AT THE MUSEUM
Chi dice che i musei sono noiosi? Il Messum Museum è un luogo che ha qualcosa da offrire a tutti. Opere d’arte? Sì. Mummie? Certo. Scoperte scientifiche? Sicuramente! Tuttavia, il Messum Museum non è come tutti gli altri. Visita il museo per scoprire cosa lo rende così speciale e fare amicizia con nuove persone interessanti che non vedono l’ora di darti il benvenuto e assicurarti il massimo del divertimento. Non farti sfuggire una visita al museo davvero indimenticabile.
6-10 Luglio: TECHNOLOGY
La tecnologia è incredibile, ci aiuta ad imparare e ci semplifica la vita. Quanto è importante la tecnologia nella tua vita? Durante questa Fun Week, potrai raccontarcelo. Unisciti a noi e lasciati sorprendere con tantissime attività divertenti.
31 Agosto-4 Settembre: SPACE AND ALIENS
Quando guardi il cielo di notte, puoi scorgere la luna e le stelle. Ma è possibile che ci sia altro lassù? Ci sono alieni che vivono su altri pianeti? Che aspetto hanno? Vogliono venire sulla Terra a conoscerci? Preparati per il decollo e sali a bordo per una Fun Week extraterrestre!
Orario? Dalle 9:00 alle 13:00 con possibilità di uscita anticipata 12:30
I FUNDAYS invece si svolgeranno principalmente al sabato mattina nelle Sedi Kids&Us Varese e Busto Arsizio. Scopri il calendario disponibile contattando la sede di riferimento o cliccando sul form.
Se vuoi che tuo figlio o tua figlia, indipendentemente dal fatto che sia studente di Kids&Us, trascorra delle vacanze estive diverse dal solito, prenota subito il tuo posto alle Summer Fun Weeks!
Vuoi scoprire tutti gli appuntamenti del mese? Clicca qui o contatta la sede di Varese o Busto Arsizio per maggiori info!
Kids&Us Varese
via Gioacchino Rossini 3, Varese
Email varese@kidsandus.it
Kids&Us Busto Arsizio
Viale Duca D’Aosta 7, Busto Arsizio
Tel. 3757740337
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.