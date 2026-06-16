Sono arrivate le Summer Fun Weeks di Kids&Us Varese e Busto Arsizio

Prenota il tuo posto per le Summer Fun Weeks di Kids&Us, le nostre settimane tematiche con attività 100% in inglese per bambini da 3 a 10 anni.

Le Funweeks e i Fundays di Kids&Us sono molto più di un Campus estivo: sono un’immersione totale nella lingua inglese attraverso esperienze coinvolgenti, creative e divertenti.

Queste settimane e giornate tematiche sono rivolte a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni, che potranno divertirsi con attività come:

Arts & Crafts

Storytelling

Games & Challenges

Attività didattiche in inglese

E tanto altro… il tutto completamente in inglese!

Le Fun Weeks vengono organizzate nei centri di Kids&Us di Varese e Busto Arsizio o in collaborazione con Centri Esterni, con gruppi composti da un massimo di 10 studenti per insegnante, per garantire un trattamento personalizzato e ottimizzare i risultati e l’apprendimento di ogni studente e studentessa, per questo i posti sono limitati.

Date delle Funweeks e Fundays di Kids&Us

29 Giugno – 3 Luglio: MADNESS AT THE MUSEUM

Chi dice che i musei sono noiosi? Il Messum Museum è un luogo che ha qualcosa da offrire a tutti. Opere d’arte? Sì. Mummie? Certo. Scoperte scientifiche? Sicuramente! Tuttavia, il Messum Museum non è come tutti gli altri. Visita il museo per scoprire cosa lo rende così speciale e fare amicizia con nuove persone interessanti che non vedono l’ora di darti il benvenuto e assicurarti il massimo del divertimento. Non farti sfuggire una visita al museo davvero indimenticabile.

6-10 Luglio: TECHNOLOGY

La tecnologia è incredibile, ci aiuta ad imparare e ci semplifica la vita. Quanto è importante la tecnologia nella tua vita? Durante questa Fun Week, potrai raccontarcelo. Unisciti a noi e lasciati sorprendere con tantissime attività divertenti.

31 Agosto-4 Settembre: SPACE AND ALIENS

Quando guardi il cielo di notte, puoi scorgere la luna e le stelle. Ma è possibile che ci sia altro lassù? Ci sono alieni che vivono su altri pianeti? Che aspetto hanno? Vogliono venire sulla Terra a conoscerci? Preparati per il decollo e sali a bordo per una Fun Week extraterrestre!

Orario? Dalle 9:00 alle 13:00 con possibilità di uscita anticipata 12:30

I FUNDAYS invece si svolgeranno principalmente al sabato mattina nelle Sedi Kids&Us Varese e Busto Arsizio. Scopri il calendario disponibile contattando la sede di riferimento o cliccando sul form.

Se vuoi che tuo figlio o tua figlia, indipendentemente dal fatto che sia studente di Kids&Us, trascorra delle vacanze estive diverse dal solito, prenota subito il tuo posto alle Summer Fun Weeks!

Vuoi scoprire tutti gli appuntamenti del mese? Clicca qui o contatta la sede di Varese o Busto Arsizio per maggiori info!

Kids&Us Varese

via Gioacchino Rossini 3, Varese

Email varese@kidsandus.it

Kids&Us Busto Arsizio

Viale Duca D’Aosta 7, Busto Arsizio

Tel. 3757740337

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