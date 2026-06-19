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Teatro risate e fantasia ad Albizzate: torna la rassegna Che Spettacolo!

Tre spettacoli per altrettante serate, tutte a partecipazione gratuita a partire da venerdì 19 giugno per la rassegna estiva di teatro per famiglie e per tutta la comunità

Generico 05 Jan 2026

Prende il via benerdì 19 giugno la quinta edizione di “Che Spettacolo!”, la rassegna estiva per famiglie organizzata da L’Arca di Noe Teatro ETS e Comune di Albizzate. Cinque anni di spettacoli, incontri e sorrisi condivisi per un appuntamento ormai atteso da bambini, genitori e nonni che negli anni ha saputo trasformare piazze e spazi pubblici in luoghi di cultura, gioco e partecipazione.

La quinta edizione conferma una collaborazione ormai consolidata tra l’amministrazione comunale e la compagnia teatrale del territorio, una sinergia che ha permesso di costruire nel tempo un progetto culturale stabile e riconoscibile, capace di avvicinare al teatro centinaia di famiglie attraverso proposte di qualità e ad ingresso gratuito.

TRE SERATE PER TRE SPETTACOLI

Il programma 2026 propone tre serate dedicate al teatro per l’infanzia e alle famiglie, accomunate dal desiderio di stupire, divertire ed emozionare.

Ad aprire la rassegna, venerdì 19 giugno in piazza San Marco a Valdarno, sarà “Ottopanzer Show”, uno spettacolo di clown, magia e giocoleria capace di coinvolgere il pubblico in un vortice di comicità, improvvisazione e situazioni esilaranti. Un appuntamento pensato per ridere insieme e lasciarsi sorprendere dalla fantasia imprevedibile del protagonista.

Il secondo appuntamento, venerdì 17 luglio, porterà in scena “Meneghino alle Olimpiadi”, una divertente produzione di teatro di burattini e attore che vede protagonista la storica maschera milanese alle prese con sfide sportive, imprevisti e gag irresistibili. Uno spettacolo che unisce tradizione popolare e attualità, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

La rassegna si concluderà venerdì 4 settembre con un appuntamento particolarmente significativo: il debutto ad Albizzate della nuova produzione de L’Arca di Noe Teatro ETS, “Il Passerotto che Scoprì il Mondo…”, spettacolo di teatro di figura e musica dal vivo ispirato alla celebre opera di Mario Lodi.

La nuova produzione rappresenta un importante investimento artistico della compagnia e racconta, con delicatezza e poesia, il viaggio di un piccolo passerotto che scopre il mondo, l’amicizia, la paura, il coraggio e il valore dell’incontro con gli altri. Attraverso pupazzi, figure animate, narrazione e musica eseguita dal vivo, lo spettacolo invita bambini e adulti a guardare la realtà con curiosità e meraviglia, riscoprendo il valore della libertà e della crescita.

TEATRO È COMUNITÀ

«Raggiungere la quinta edizione di una rassegna dedicata alle famiglie non è un risultato scontato – afferma Noemi Bassani de L’Arca di Noe – È il frutto di una collaborazione costante tra enti, associazioni e amministrazione comunale, ma soprattutto della risposta positiva del pubblico che ogni anno sceglie di condividere con noi momenti di teatro e comunità. In un tempo in cui gli spazi di incontro sono sempre più preziosi, continuare ad investire nella cultura per le famiglie significa investire nelle relazioni e nella qualità della vita del territorio».

«Questo è un progetto che sta a cuore perché è uno dei più significativi costruiti durante questo mandato per quanto riguarda la cultura – aggiunge l’assessore Federico Maggio – Si tratta infatti di serate in cui il paese è vivo, le famiglie si incontrano e i bambini si divertono. “Che Spettacolo!” è un format che funziona e siamo contenti di essere il Comune in cui si è plasmato; la bontà di tutto ciò è anche data dal fatto che, grazie al lavoro de L’Arca di Noe, il progetto è stato esportato anche in altri comuni della nostra provincia”.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e sono consigliati a partire dai 4 anni di età. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la Sala Piotti nell’Area Feste di Piazza IV Novembre ad Albizzate.

Per informazioni: prenotazione@arcadinoeteatro.com – 351 3751758

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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