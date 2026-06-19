Teatro risate e fantasia ad Albizzate: torna la rassegna Che Spettacolo!

Prende il via benerdì 19 giugno la quinta edizione di “Che Spettacolo!”, la rassegna estiva per famiglie organizzata da L’Arca di Noe Teatro ETS e Comune di Albizzate. Cinque anni di spettacoli, incontri e sorrisi condivisi per un appuntamento ormai atteso da bambini, genitori e nonni che negli anni ha saputo trasformare piazze e spazi pubblici in luoghi di cultura, gioco e partecipazione.

La quinta edizione conferma una collaborazione ormai consolidata tra l’amministrazione comunale e la compagnia teatrale del territorio, una sinergia che ha permesso di costruire nel tempo un progetto culturale stabile e riconoscibile, capace di avvicinare al teatro centinaia di famiglie attraverso proposte di qualità e ad ingresso gratuito.

TRE SERATE PER TRE SPETTACOLI

Il programma 2026 propone tre serate dedicate al teatro per l’infanzia e alle famiglie, accomunate dal desiderio di stupire, divertire ed emozionare.

Ad aprire la rassegna, venerdì 19 giugno in piazza San Marco a Valdarno, sarà “Ottopanzer Show”, uno spettacolo di clown, magia e giocoleria capace di coinvolgere il pubblico in un vortice di comicità, improvvisazione e situazioni esilaranti. Un appuntamento pensato per ridere insieme e lasciarsi sorprendere dalla fantasia imprevedibile del protagonista.

Il secondo appuntamento, venerdì 17 luglio, porterà in scena “Meneghino alle Olimpiadi”, una divertente produzione di teatro di burattini e attore che vede protagonista la storica maschera milanese alle prese con sfide sportive, imprevisti e gag irresistibili. Uno spettacolo che unisce tradizione popolare e attualità, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

La rassegna si concluderà venerdì 4 settembre con un appuntamento particolarmente significativo: il debutto ad Albizzate della nuova produzione de L’Arca di Noe Teatro ETS, “Il Passerotto che Scoprì il Mondo…”, spettacolo di teatro di figura e musica dal vivo ispirato alla celebre opera di Mario Lodi.

La nuova produzione rappresenta un importante investimento artistico della compagnia e racconta, con delicatezza e poesia, il viaggio di un piccolo passerotto che scopre il mondo, l’amicizia, la paura, il coraggio e il valore dell’incontro con gli altri. Attraverso pupazzi, figure animate, narrazione e musica eseguita dal vivo, lo spettacolo invita bambini e adulti a guardare la realtà con curiosità e meraviglia, riscoprendo il valore della libertà e della crescita.

TEATRO È COMUNITÀ

«Raggiungere la quinta edizione di una rassegna dedicata alle famiglie non è un risultato scontato – afferma Noemi Bassani de L’Arca di Noe – È il frutto di una collaborazione costante tra enti, associazioni e amministrazione comunale, ma soprattutto della risposta positiva del pubblico che ogni anno sceglie di condividere con noi momenti di teatro e comunità. In un tempo in cui gli spazi di incontro sono sempre più preziosi, continuare ad investire nella cultura per le famiglie significa investire nelle relazioni e nella qualità della vita del territorio».

«Questo è un progetto che sta a cuore perché è uno dei più significativi costruiti durante questo mandato per quanto riguarda la cultura – aggiunge l’assessore Federico Maggio – Si tratta infatti di serate in cui il paese è vivo, le famiglie si incontrano e i bambini si divertono. “Che Spettacolo!” è un format che funziona e siamo contenti di essere il Comune in cui si è plasmato; la bontà di tutto ciò è anche data dal fatto che, grazie al lavoro de L’Arca di Noe, il progetto è stato esportato anche in altri comuni della nostra provincia”.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e sono consigliati a partire dai 4 anni di età. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la Sala Piotti nell’Area Feste di Piazza IV Novembre ad Albizzate.

Per informazioni: prenotazione@arcadinoeteatro.com – 351 3751758