Tornano balneabili le acque di Ispra al Lido Euratom e sul lungolago Vespucci
Il Comune revoca il provvedimento del 10 giugno dopo l'esito favorevole dei campionamenti microbiologici di Ats Insubria.
Le spiagge del Lido Euratom e del lungolago Amerigo Vespucci a Ispra sono di nuovo accessibili ai bagnanti. Il sindaco Rosalina Di Spirito ha firmato il provvedimento che cancella le restrizioni introdotte con l’ordinanza del 10 giugno, ripristinando la piena fruibilità delle acque del Lago Maggiore.
Il via libera amministrativo è scattato in seguito ai campionamenti effettuati dall’autorità sanitaria per verificare la conformità dei parametri ambientali. Nel testo si specifica il percorso che ha portato alla riapertura: «Visto l’esito favorevole delle analisi effettuate da Ats Insubria Varese». La risoluzione della criticità ha richiesto un intervento sulle reti idriche.
La nota ufficiale del comune esprime un ringraziamento sia ai cittadini sia ai soggetti tecnici coinvolti nella gestione della temporanea non balneabilità. L’amministrazione menziona in modo specifico i diversi attori: «Ringraziamo tutti i Civili che hanno rispettato i divieti. Ringraziamo Alfa per il pronto intervento di manutenzione. Ringraziamo i tecnici di A.T.S. Insubria Varese per la disponibilità». Il documento si chiude con l’auspicio per la stagione: «Buon bagno a tutti sul nostro bel lungolago che va ogni giorno preservato».
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