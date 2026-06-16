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Tre ergastoli per un omicidio e 40 anni di lotta contro le dipendenze

I fatti principali e quelli più curiosi di martedì 16 giugno in 10 minuti

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Vi raccontiamo come è andato a finire il processo alla mantide di Parabiago e ai suoi accoliti per l’omicidio di Fabio Ravasio, della celebrazione dei 40 anni della comunità terapeutica Gulliver di Varese, di un grave incidente sul lavoro causato da un investimento stradale e di tante altre notizie.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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