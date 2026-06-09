Un riconoscimento a Palazzo Pirelli per l’ex presidente Uyba Giuseppe Pirola

Giuseppe Pirola, ex presidente della Uyba Volley di Busto Arsizio, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli la medaglia di bronzo ufficiale del Consiglio regionale dedicata alla provincia di Varese. Il riconoscimento attesta l’impegno del dirigente alla guida della principale società di pallavolo femminile del territorio, attiva in Serie A1.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha commentato la consegna del premio con queste parole: «Abbiamo voluto riconoscere quel mix di pragmatismo e visione che negli anni ha garantito alla pallavolo bustocca un’identità riconoscibile e ha permesso di centrare traguardi sportivi straordinari. Questo premio è anche un riconoscimento a tutto il movimento lombardo della pallavolo femminile».

Durante il mandato di Giuseppe Pirola, coperto dal 2015 al 2025, la società ha raggiunto traguardi di rilievo. Tra questi figurano l’argento nella Coppa CEV della stagione 2016/17 e la vittoria del medesimo trofeo europeo nel 2018/19. Il periodo compreso tra il 2019 e il 2021 ha visto ulteriori piazzamenti, tra cui l’argento in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, oltre al terzo posto in Champions League. La gestione ha compreso inoltre l’ingaggio di Julio Velasco alla guida tecnica della UYBA nella stagione 2023/24, un passaggio chiave per la crescita del movimento.

L’esperienza dirigenziale di Giuseppe Pirola ha interessato anche il contesto internazionale, avendo ricoperto il ruolo di Presidente del COL (Comitato Organizzatore Locale) per i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile svolti al Forum di Assago nel settembre 2018. All’interno della Lega Pallavolo Serie A Femminile, è stato Vice Presidente per tre anni e successivamente Consigliere con delega al Bilancio e all’efficientamento degli impianti. Il percorso sportivo ha toccato anche il calcio, con cinque anni trascorsi alla presidenza e vice presidenza della Caronnese Calcio in Serie D.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, promotore dell’iniziativa, e il Vice Presidente Vicario del CONI Lombardia Claudio Pedrazzini.