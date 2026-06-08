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Un’oca in difficoltà salvata a Pieve Vergonte dai vigili del fuoco e affidata ad un’allevatrice

Intervento insolito ma a lieto fine per i vigili del fuoco di Domodossola, che nei pressi del fiume Anza hanno soccorso un’oca smarrita e la hanno messa in sicurezza

Generico 08 Jun 2026

Intervento fuori dall’ordinario, ma concluso positivamente, per i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, impegnati nel salvataggio di un’oca in difficoltà nel territorio comunale di Pieve Vergonte.

L’animale era stato segnalato nei pressi del fiume Anza in evidente stato di smarrimento e incapace di muoversi autonomamente verso una zona sicura. La squadra, giunta sul posto, è riuscita ad avvicinare il volatile con cautela, evitando di spaventarlo, e a recuperarlo in sicurezza.

Dopo il recupero, l’oca è stata collocata all’interno di una gabbia da trasporto per consentirne il trasferimento in condizioni di sicurezza. I Vigili del Fuoco si sono quindi attivati per rintracciare il possibile proprietario, senza tuttavia ottenere riscontri utili.

L’animale è stato infine affidato temporaneamente a un’allevatrice di razze avicole della zona, che si è resa disponibile ad accudirlo in attesa di ulteriori sviluppi. Un intervento che, pur nella sua semplicità, conferma ancora una volta l’attenzione dei soccorritori anche verso situazioni che coinvolgono animali in difficoltà.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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