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Busto Arsizio/Altomilanese

A Busto Arsizio tornano disponibili i sacchi azzurri con tag RFID

AGESP Ambiente ha rifornito tutti i distributori automatici dopo la temporanea indisponibilità della scorsa settimana. I sacchi possono essere nuovamente ritirati

sacco azzurro Busto Arsizio agesp raccolta

Sono di nuovo disponibili i sacchi azzurri con tag RFID per la raccolta dei rifiuti. AGESP Ambiente ha comunicato che nella giornata di lunedì 31 agosto tutti i distributori automatici sono stati regolarmente riforniti.

Si chiude così la temporanea indisponibilità registrata nel corso della scorsa settimana. I cittadini possono quindi tornare a ritirare normalmente i sacchi presso i distributori automatici presenti sul territorio.

AGESP Ambiente ha infine ringraziato i cittadini per la collaborazione, scusandosi per i disagi causati nei giorni scorsi.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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