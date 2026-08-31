A Busto Arsizio tornano disponibili i sacchi azzurri con tag RFID
AGESP Ambiente ha rifornito tutti i distributori automatici dopo la temporanea indisponibilità della scorsa settimana. I sacchi possono essere nuovamente ritirati
Sono di nuovo disponibili i sacchi azzurri con tag RFID per la raccolta dei rifiuti. AGESP Ambiente ha comunicato che nella giornata di lunedì 31 agosto tutti i distributori automatici sono stati regolarmente riforniti.
Si chiude così la temporanea indisponibilità registrata nel corso della scorsa settimana. I cittadini possono quindi tornare a ritirare normalmente i sacchi presso i distributori automatici presenti sul territorio.
AGESP Ambiente ha infine ringraziato i cittadini per la collaborazione, scusandosi per i disagi causati nei giorni scorsi.
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