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Aurora Caltanissetta rinforza la Caronnese Women

Il club rossoblù accoglie la giocatrice classe 2007, con trascorsi nei settori giovanili di Inter e Como Women

Aurora Caltanissetta

La Caronnese Women inserisce nella propria rosa Aurora Caltanissetta, giocatrice classe 2007 pronta ad affrontare la nuova stagione nel campionato di Serie C. Il club punta a confermare il percorso positivo svolto finora nel torneo, lavorando secondo la linea tracciata dal presidente Riccardo Gioia e dal nuovo allenatore Angelo Mastropasqua, affiancato da uno staff tecnico rinnovato.

La società ha costruito la squadra cercando un punto d’incontro tra la struttura di elementi già affermati e l’inserimento di profili giovani. Caltanissetta trova collocazione in questo progetto grazie alla capacità di occupare sia il ruolo di terzino sia quello di centrocampista.

Il suo percorso calcistico è iniziato nella Freccia Azzurra, formazione del suo paese dove ha giocato per quattro anni nelle squadre maschili. Successivamente ha trascorso sei anni nel settore giovanile dell’Inter, dall’Under 12 fino all’Under 17, prima di passare al Como Women. Nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato Primavera con la società comasca, collezionando anche presenze in prima squadra.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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