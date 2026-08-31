Comerio, cantiere per le rampe del ponte pedonale: strada statale chiusa tra il 7 e l’8 settembre
Intervento notturno sulla statale 394 per montare i raccordi dedicati all'accessibilità. Modifiche provvisorie al traffico in via Sacconaghi fino alle prime ore dell'8 settembre
Nuova modifica alla circolazione lungo la statale 394 a Comerio per completare l’allestimento del passaggio sopraelevato. Dalle 17:30 di lunedì 7 settembre fino alle 5:30 di martedì 8 settembre, il tratto di via Piave resterà interdetto al transito veicolare per la posa delle rampe destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Durante le operazioni di cantiere, l’ordinanza viabilistica n. 37/2026 disporrà il temporaneo doppio senso di marcia nell’ultimo tratto di via Sacconaghi, garantendo il collegamento di snodo tra i flussi provenienti da Varese e da Gavirate.
L’opera di rifinitura costituisce la fase conclusiva dell’intervento avviato dal comune guidato dal sindaco Michele Ballarini per sostituire il vecchio attraversamento ammalorato. Dopo la rimozione del precedente impianto condotta a inizio luglio e la posa del nuovo ponte azzurro avvenuta a metà agosto, il montaggio dei raccordi per persone con disabilità consentirà la riapertura della passerella in tempo per l’avvio dell’anno scolastico e il ripristino del servizio Pedibus.
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