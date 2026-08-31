Da Saronno ai Campionati Europei Master: argento per Massoni e record societario per Germani

Un grande successo europeo e risultati di assoluto rilievo per la spedizione saronnese in terra slovacca. Tra il 18 e il 30 agosto 2026 si sono svolti gli European Aquatics Masters Championships, la massima rassegna continentale su corsia e in acque libere ospitata tra le città di Samorin, Bratislava e Graz. Tra le società italiane protagoniste dell’evento ha brillato la Rari Nantes Saronno, che ha schierato tre dei suoi nuotatori nelle vasche dell’imponente impianto X-bionic Sphere di Samorin, portando a casa traguardi di grande prestigio e persino una medaglia continentale.

La medaglia d’argento di Maurizio Massoni

A firmare la gemma più preziosa della trasferta slovacca è stato Maurizio Massoni, impegnato nella categoria M75. L’atleta, dopo essersi laureato Campione Italiano di Acque Libere sulla distanza del miglio marino a fine luglio a Piombino, ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 200 stile libero. Per Massoni, che ha iniziato il suo percorso nel settore Master ben 25 anni fa, si tratta della prima medaglia internazionale in carriera, l’apice di una stagione sportiva straordinaria.

Ottimi piazzamenti per Velleda Cernich

Prestazioni di altissimo profilo anche per l’esperta Velleda Cernich, al suo ultimo anno nella categoria M80. Impegnata nelle prove dei 100 e 200 rana, l’atleta saronnese ha condotto due gare impeccabili, riuscendo a migliorare i riscontri cronometrici già fatti registrare lo scorso giugno durante i Campionati Italiani. Con due prestazioni grintose, Cernich è arrivata ad un passo dal podio europeo, chiudendo rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Il nuovo record societario di Federico Germani

Applausi anche per l’atleta più giovane della spedizione, Federico Germani, al suo esordio assoluto in un appuntamento internazionale per la categoria M35. Germani ha polverizzato il tempo di qualificazione con cui si era presentato dopo i Campionati Italiani di Riccione, fermando il cronometro su un tempo di assoluto valore. Il settimo posto finale gli è valso il nuovo record societario della Rari Nantes Saronno, superando un primato storico che resisteva inossidabile dal lontano 2006.

Il bilancio della squadra al rientro a Saronno

Grande la soddisfazione al termine della trasferta per la società e per lo staff tecnico. «L’allenatore Malco Massoni – il bilancio al rientro dalla spedizione – si dice molto soddisfatto per i risultati ottenuti e per lo spirito con cui è stata affrontata la gara». Un’esperienza resa unica anche dal clima di festa e di condivisione con atleti arrivati da tutta Europa, tra scambi di cuffie, magliette e ricordi. Con la chiusura della rassegna continentale si conclude ufficialmente l’estate degli atleti della RN Saronno, pronti a tuffarsi di nuovo in vasca già nei primi giorni di settembre per preparare la nuova stagione.