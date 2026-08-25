È morta Dolly Parton, regina del country statunitense

Dolly Parton è morta a 80 anni a Nashville, dopo mesi segnati da problemi di salute. L’annuncio della scomparsa è arrivato dal nipote Bryan Seaver. La sua morte, avvenuta a un anno di distanza da quella del marito Carl Dean, lascia un grande vuoto nella musica e nella cultura americana, come dimostrano i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del Paese.

Galleria fotografica Dolly Parton in concerto per Moon and Stars 4 di 20

Partita dalla povertà rurale degli Appalachi, la cantautrice ha firmato oltre tremila brani, diventando un’icona mondiale grazie a successi come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, brano che ha avuto una seconda gioventù nel 1992 con la versione di Whitney Huston. Nella sua lunga carriera è stata anche attrice, scrittrice e imprenditrice, capace di raccontare le proprie radici con semplicità e immediatezza.

Oltre ai successi artistici e alle attività legate al parco a tema Dollywood, Parton si è distinta per un costante impegno filantropico, arrivando a finanziare la ricerca sui vaccini durante la pandemia.