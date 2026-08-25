È morta Dolly Parton, regina del country statunitense
Dolly Parton è morta a 80 anni a Nashville, dopo mesi segnati da problemi di salute. L’annuncio della scomparsa è arrivato dal nipote Bryan Seaver. La sua morte, avvenuta a un anno di distanza da quella del marito Carl Dean, lascia un grande vuoto nella musica e nella cultura americana, come dimostrano i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del Paese.
Partita dalla povertà rurale degli Appalachi, la cantautrice ha firmato oltre tremila brani, diventando un’icona mondiale grazie a successi come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, brano che ha avuto una seconda gioventù nel 1992 con la versione di Whitney Huston. Nella sua lunga carriera è stata anche attrice, scrittrice e imprenditrice, capace di raccontare le proprie radici con semplicità e immediatezza.
Oltre ai successi artistici e alle attività legate al parco a tema Dollywood, Parton si è distinta per un costante impegno filantropico, arrivando a finanziare la ricerca sui vaccini durante la pandemia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.