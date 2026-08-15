Varese News

Archivio

La cometa P/2020 McNaught sfiora l’alba di Ferragosto

La cometa McNaught sfiora l’alba di Ferragosto

Un evento astronomico raro e suggestivo ha acceso il cielo delle prime ore del mattino. L’astrofilo Francesco Cotroneo – già apprezzato su VareseNews per il suo scatto alla superluna del Lupo sopra la Rocca di Angera – è riuscito a documentare il passaggio della cometa P/2020 McNaught in condizioni ottimali insieme alla stella HIP 13495.

Per riprendere l’oggetto celeste è stato utilizzato un piccolo telescopio amatoriale Unistellar, strumento che ha permesso di immortalare i dettagli della chioma e la struttura del corpo celeste proprio alle soglie dell’alba, attorno alle 4.

Trovate le immagini, i video e gli altri scatti astronomici realizzati da Francesco Cotroneo direttamente sulla sua pagina Facebook.

La cometa McNaught sfiora l’alba di Ferragosto

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.