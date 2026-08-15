La cometa P/2020 McNaught sfiora l’alba di Ferragosto

Un evento astronomico raro e suggestivo ha acceso il cielo delle prime ore del mattino. L’astrofilo Francesco Cotroneo – già apprezzato su VareseNews per il suo scatto alla superluna del Lupo sopra la Rocca di Angera – è riuscito a documentare il passaggio della cometa P/2020 McNaught in condizioni ottimali insieme alla stella HIP 13495.

Per riprendere l’oggetto celeste è stato utilizzato un piccolo telescopio amatoriale Unistellar, strumento che ha permesso di immortalare i dettagli della chioma e la struttura del corpo celeste proprio alle soglie dell’alba, attorno alle 4.

Trovate le immagini, i video e gli altri scatti astronomici realizzati da Francesco Cotroneo direttamente sulla sua pagina Facebook.