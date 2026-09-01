A settembre Coinger raccoglie libri e riviste insieme alla carta: ecco come funziona
Fino al primo ottobre sarà possibile lasciare piccoli quantitativi di libri e riviste impilati sopra il bidone della carta nel giorno previsto dal calendario comunale. Coinger invita però a privilegiare il riuso, attraverso mercatini, librerie dell’usato e punti di bookcrossing
Con l’inizio della scuola, armadi e scaffali si riempiono di libri ormai inutilizzati: testi scolastici dell’anno passato, manuali superati, letture concluse. Per venire incontro ai cittadini in questo periodo di cambio stagione, Coinger promuove, fino al primo ottobre compreso, una raccolta straordinaria dei libri e riviste insieme alla carta.
Come funziona il servizio
In via eccezionale, per tutto il mese di settembre fino al primo ottobre compreso, i libri e riviste potranno essere conferiti anche fuori dal bidone della carta (coperchio blu), nella giornata di raccolta della carta prevista dal calendario comunale.
Sarà sufficiente impilarli ordinatamente sopra il bidone e legarli insieme, ad esempio con uno spago o una corda, in modo da evitare si disperdano durante la raccolta.
Il servizio è pensato per piccoli quantitativi: si potranno conferire al massimo 15-20 libri per volta. Non verranno invece ritirati grandi quantitativi lasciati in sacchi o scatoloni: i libri dovranno sempre essere impilati sopra il bidone e non depositati a terra o accanto ad esso.
Coinger ricorda che il conferimento in raccolta è pensato per i libri ormai da smaltire, rovinati o non più utili a nessuno. Per tutti gli altri, il consiglio è sempre lo stesso: dare loro una seconda vita. Sul territorio esistono diverse realtà che permettono di donare, scambiare o rivendere libri usati: i mercatini dell’usato, spesso organizzati da scuole, parrocchie e associazioni proprio a inizio anno scolastico per lo scambio di testi tra famiglie; le librerie che ritirano o acquistano libri usati in buono stato; i punti di bookcrossing, piccole librerie all’aperto in parchi pubblici, dove chiunque può lasciare un libro e prenderne un altro gratuitamente.
“Riuso prima di tutto, raccolta quando serve davvero” è il messaggio che Coinger vuole accompagnare a questa iniziativa, unendo un servizio pratico a un piccolo gesto di educazione ambientale.
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