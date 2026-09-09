Al Centro anziani di Jerago con Orago torna “La palestra in giardino”

Torna per il terzo anno “La palestra in giardino”, l’iniziativa di ginnastica dolce proposta dal Centro anziani “Don Ghiringhelli” di Jerago con Orago, gestito dalla cooperativa sociale Codess.

Il programma prevede sette incontri gratuiti e aperti al territorio, ogni venerdì dalle 10.30 alle 11.30, a partire dal 18 settembre. Gli appuntamenti successivi sono in calendario il 25 settembre e il 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre.

Le attività si svolgeranno al Centro anziani “Don Ghiringhelli”, in via Galileo Galilei 8 a Orago. In caso di maltempo l’incontro sarà annullato.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al 335 1320869.