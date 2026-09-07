Arte, storia e territorio: l’estate di Chicco e Betty Colombo tra ghiacciaie e burattini

Un’estate vissuta nel segno dell’arte, della memoria popolare e del legame profondo con il territorio. È il bilancio dell’intensa stagione culturale portata avanti da Chicco e Betty Colombo a Cazzago Brabbia, dove il racconto del paese e del suo lago ha preso forma attraverso progetti espositivi, eventi teatrali e interventi d’arte urbana.

Elemento centrale della programmazione estiva è stata la “Pescheria”, un’installazione artistica e culturale allestita all’interno delle storiche ghiacciaie di Cazzago. L’iniziativa ha proposto un percorso articolato su tre strutture, i tre Giazèr cazzaghesi: la prima caratterizzata da una rete da pesca professionale contenente cartoline e prodotti figurativi; la seconda dedicata al pesce vivo con corti di animazione incentrati sul tema lacustre; la terza incentrata sul pesce in scatola con opere realizzate tramite tecniche grafiche al nero di seppia e stampe digitali. A completare il circuito, un’esposizione nel prato antistante con sculture create da radici e legni recuperati e una serie di quadri disposti lungo la strada. Ogni serata si è chiusa alle 18 con le letture e i racconti a tema curati da Betty Colombo.

Oltre al percorso delle ghiacciaie, la stagione ha visto il consolidamento delle attività del Teatro dei Burattini di Varese. Tra i momenti principali le rassegne dedicate al mondo dei burattini e delle marionette con laboratori pratici e mostre storiche, oltre a spettacoli e momenti musicali che hanno animato le vie del paese.

Per il futuro, Colombo sta lavorando all’evoluzione del progetto sui murales del borgo: l’obiettivo è integrare le pittura murali con codici QR che consentano ai visitatori di accedere ad approfondimenti digitali, retroscena realizzativi e contenuti animati. Tra le iniziative in cantiere figurano inoltre tre nuovi dipinti murali, il proseguimento della ricerca sulla memoria storica locale e lo sviluppo del progetto legato al teatro Kamishibai e al racconto. Le visite alle opere e agli spazi espositivi restano aperte al pubblico su prenotazione.