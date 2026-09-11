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Gallarate/Malpensa

Controlli dei carabinieri tra Gallarate e Sesto Calende: due denunce

Un giovane di 21 anni è stato sorpreso con la targa del motociclo alterata, senza patente e assicurazione. Denunciato anche un 37enne trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente e con cocaina

carabinieri verbania domodossola

Due persone denunciate e due segnalazioni alla Prefettura per droga. È il bilancio dei controlli effettuati il 9 e 10 settembre dai carabinieri della Compagnia di Gallarate, impegnati nei comuni di Gallarate e Sesto Calende per contrastare la cosiddetta malamovida e aumentare la sicurezza stradale.

A Gallarate, i militari dell’Aliquota radiomobile hanno fermato in via Borghi un giovane di 21 anni alla guida di un motociclo con la targa alterata. Su una delle cifre era stato applicato del nastro adesivo per modificarne la lettura. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà. Nei suoi confronti sono scattate anche sanzioni per la guida senza patente e senza assicurazione obbligatoria. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

A Sesto Calende, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 37enne di nazionalità albanese, sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente. La violazione, secondo quanto riferito, era già stata reiterata nel corso dell’ultimo biennio. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 0,45 grammi di cocaina.

Sempre a Sesto Calende, un ragazzo di 15 anni è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, così come previsto anche per il 37enne.

I controlli proseguiranno nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026
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