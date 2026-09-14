Electrolux, il Mimit alza la pressione: «Stabilimenti e occupazione vanno preservati»
Urso ha incontrato le Regioni coinvolte nella vertenza e chiede all’azienda un piano di rilancio credibile. Il tavolo nazionale sarà riconvocato dopo il Consiglio competitività del 24 settembre
La vertenza Electrolux entra in una fase decisiva e il ministero delle Imprese e del Made in Italy serra il confronto con l’azienda. Il ministro Adolfo Urso ha già sentito i presidenti delle Regioni coinvolte nella crisi per fare il punto sullo stato delle trattative e condividere la linea da sostenere nei prossimi passaggi.
«È importante la piena condivisione con le Regioni sulla strategia e sugli obiettivi da perseguire, perché ci rafforza nel confronto con l’azienda, giunto ora a una fase decisiva», ha commentato Urso.
Alla riunione hanno partecipato i presidenti Attilio Fontana per la Lombardia, Massimiliano Fedriga per il Friuli-Venezia Giulia, Alberto Stefani per il Veneto e Francesco Acquaroli per le Marche.
Per l’Emilia-Romagna era presente l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, in rappresentanza del presidente Michele de Pascale. Il messaggio del Mimit è rivolto soprattutto alla tutela della presenza industriale e dei posti di lavoro.
«Ribadiamo con chiarezza la volontà di preservare gli stabilimenti e l’occupazione e pretendiamo dall’azienda un piano di rilancio credibile, fondato su investimenti e su una produzione sostenibile nel tempo», ha aggiunto il ministro.
La vertenza avrà anche una dimensione europea. Il prossimo passaggio indicato dal ministero è infatti il Consiglio competitività del 24 settembre. In quella sede l’Italia solleciterà l’adozione dei provvedimenti europei contenuti nel “non paper” promosso insieme a Francia, Germania e Polonia.
Solo successivamente sarà nuovamente convocato il tavolo nazionale su Electrolux.
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