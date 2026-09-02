Fabrizio Penna è il nuovo Direttore generale dell’Ispra

Fabrizio Penna si è insediato come nuovo direttore generale dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il passaggio di consegne, con l’avvicendamento con il direttore uscente Maria Siclari, è diventato operativo il 1° settembre 2026.

La nomina era arrivata lo scorso 30 luglio, votata all’unanimità dal Consiglio d’Amministrazione dell’ente su proposta della presidente Maria Alessandra Gallone.

Con l’inizio di questo mandato si apre una fase che mira a rafforzare l’azione dell’Istituto. Tra i compiti principali figurano il supporto alle politiche di tutela dell’ambiente, la promozione della ricerca scientifica, lo sviluppo sostenibile e il monitoraggio costante del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare la struttura e consolidare il suo ruolo come punto di riferimento tecnico-scientifico fondamentale per l’Italia, oltre che nello scenario europeo e internazionale.

Prima di assumere questo incarico, Fabrizio Penna ha ricoperto il ruolo di capo dipartimento dell’Unità di missione Pnrr presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Il suo percorso professionale comprende diversi altri ruoli di responsabilità. È stato infatti dirigente amministrativo presso l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) e ha prestato servizio all’allora Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare (Mattm).

Tra le sue esperienze si contano anche l’incarico di rappresentante permanente del Mattm presso la Struttura tecnica di Coordinamento del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca Aerospaziale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quello di Esperto Senior giuridico-economico per la Sogesid Spa.