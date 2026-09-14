Il Piede d’Oro riparte da Cantello con il successo di Santaromita e Bianchi
Terminata la pausa estiva per gli appassionati: nel percorso disegnato tra i campi di asparago i più veloci sono i portacolori di Atletica Arcisate e La Recastello Radici Group
Cantello ha ospitato la ripartenza del Piede d’Oro dopo la pausa estiva: la 13a edizione della Corri e Cammina a Cantello, andata in scena domenica 13 settembre, ha visto al via circa 300 iscritti, 12o dei quali con i pettorali del circuito podistico varesotto. Ad attenderli un percorso di 10 chilometri affiancato dal “corto” da 5 chilometri e dal minigiro under 10 di 750 metri.
A tagliare per primi il traguardo sono stati due atleti già avvezzi al gradino più alto del podio: Alessandro Santaromita dell’Atletica Arcisate e Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group, rispettivamente al terzo e al quinto successo stagionale nelle gare PDO.
Santaromita si è imposto in 34.35 con un largo margine sul secondo e sul classificato, Alberto Rossi dell’Arsaghese (36.58) e Sandro Cavallaro del Cus Insubria (37.08); top five anche per Simone Carlo Prina, anch’egli dell’Arsaghese, e per Riccardo Laudi di Alenia Aermacchi. In campo femminile Bianchi ha chiuso la gara in 41.33, poco meno di un minuto su Sofia Barbetta (Valbossa, 42.29) seconda a sua volta con largo margine su Paola Turriziani dei Runners Varese. Classifica “rosa” completata nelle prime posizioni da Elisabetta De Zulian ed Elena Begnis dell’Atletica Arcisate.
La gara organizzata dal Gruppo Anziani Cantellesi e supportata da un folto numero di volontari è stata preceduta da un minuto di silenzio per ricordare Elio Russo, tesserato per l’Atletica Arcisate recentemente scomparso, e Ferdinando Rimoldi, figura di primo piano del CSI sia a livello provinciale sia nazionale. La Corri e Cammina si è snodata su un percorso partito dall’abitato di Cantello ma poi disegnato nella zona delle coltivazioni del tipico asparago locale. Negli ultimi chilometri il ritorno dentro al paese con uno strappo insidioso nel finale: in generale un percorso nervoso affrontato però in una bella giornata di sole.
La prossima gara è in calendario domenica 4 ottobre a pochi chilometri di distanza: si corre infatti a Rodero per la Sporterapia Run, competizione organizzata dalla società A.P.D. Sporterapia. La distanza è quella consueta dei 10 chilometri per quel che sarà il terz’ultimo appuntamento 2026 con il Piede d’Oro.
PIEDE D’ORO 2026 – IL CALENDARIO
29 marzo: Azzate – 33° GP della Valbossa (Pisani | Bianchi)
6 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Stabile | Begnis)
3 maggio: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Santaromita | Menegotto)
17 maggio: Besozzo – 2a Besozzo Running (Coltro | Bianchi)
31 maggio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Barbetta)
7 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Ghiringhelli | Bianchi)
21 giugno: Maccagno con P.V. – Stramaccagno (Prina | Begnis)
12 luglio: Varese – 41a Marciando per la vita (Stabile | Bertin)
Pausa estiva
13 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello (Santaromita | Bianchi)
4 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero
11 ottobre: Venegono Superiore – 3a Witch Run – EcoRun Varese
18 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile del Piede d’Oro (possono differire rispetto ai vincitori assoluti)
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