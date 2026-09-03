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Busto Arsizio/Altomilanese

Incendio a Borsano, i vigili del fuoco salvano la casa

L'allarme è scattato intorno alle 19, in un'abitazione i cui proprietari erano fuori casa

Generico 31 Aug 2026

Allarme incendio nella serata di oggi, giovedì 3 settembre, a Busto Arsizio, quartiere Borsano: alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Motta per un incendio che ha interessato due piani di un edificio adibito a civile abitazione.

In posto con un’autopompa ed un’autobotte, e con il supporto di un’autopompa ed un’autoscala provenienti dal Comando di Milano (distaccamento di Legnano), gli operatori hanno circoscritto le fiamme evitando che potessero coinvolgere l’intero fabbricato.

Non si registra nessun ferito, anche perché gli occupanti non si trovavano in casa.

Generico 31 Aug 2026

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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