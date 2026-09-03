Incendio a Borsano, i vigili del fuoco salvano la casa
L'allarme è scattato intorno alle 19, in un'abitazione i cui proprietari erano fuori casa
Allarme incendio nella serata di oggi, giovedì 3 settembre, a Busto Arsizio, quartiere Borsano: alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Motta per un incendio che ha interessato due piani di un edificio adibito a civile abitazione.
In posto con un’autopompa ed un’autobotte, e con il supporto di un’autopompa ed un’autoscala provenienti dal Comando di Milano (distaccamento di Legnano), gli operatori hanno circoscritto le fiamme evitando che potessero coinvolgere l’intero fabbricato.
Non si registra nessun ferito, anche perché gli occupanti non si trovavano in casa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.