Ispra, l’opposizione contesta l’assestamento di bilancio: «Manca la programmazione delle opere»

Discussione aperta a Ispra sulla gestione delle risorse pubbliche dopo l’approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio d’esercizio, votata dalla maggioranza in Consiglio comunale alla fine dello scorso luglio. Il provvedimento, nato per verificare gli equilibri contabili dell’ente, è finito al centro delle osservazioni avanzate dal gruppo di opposizione ISPiRA.

Secondo quanto segnalato dalla minoranza, una quota consistente dell’assestamento riguarderebbe interventi e risorse non inseriti nei documenti di programmazione originari per l’anno in corso. Nello specifico, il gruppo rileva come oltre la metà delle somme impegnate interessino voci sulle quali non sarebbero arrivate spiegazioni ritenute sufficienti durante il dibattito in aula. Una parte significativa di queste cifre, inoltre, è destinata a incarichi di progettazione piuttosto che a lavori già avviati.

Tra i capitoli di spesa citati nell’analisi dell’opposizione figurano le risorse stanziate per la progettazione di un nuovo edificio civico, di un ufficio turistico e della riqualificazione di via Milite Ignoto. A questi si aggiungono le somme previste per il cofinanziamento del campo da calcio e altri capitoli relativi a videosorveglianza, illuminazione pubblica e manutenzione della biblioteca. Per la minoranza, diversi di questi interventi risulterebbero previsti negli atti programmatici solo per le annualità successive o non inseriti nei piani triennali dell’ente.

L’opposizione pone l’accento anche sul bilanciamento complessivo delle risorse, evidenziando come la quota assegnata agli interventi per il sociale rappresenti una percentuale contenuta sul totale della variazione.

Altre perplessità riguardano la gestione della sicurezza stradale, in particolare sulla segnaletica orizzontale, e la chiarezza sui dettagli tecnici di alcune opere previste in centro e sul lungolago.

Per ottenere chiarimenti sui singoli punti e sulle procedure seguite nell’aggiornamento dei conti, il gruppo ISPiRA ha annunciato di aver presentato un’interrogazione formale. «In Consiglio comunale abbiamo riscontrato risposte poco chiare su gran parte delle spese proposte dall’amministrazione», dichiara il capogruppo di ISPiRA, Massimiliano Balestrero. «I cittadini hanno il diritto di comprendere secondo quali criteri vengano destinate le risorse pubbliche ad opere non inserite nella programmazione iniziale, a fronte di un impegno contenuto per i servizi sociali».