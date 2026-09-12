La Openjobmetis ne fa 102, batte Napoli e va in finale al Trofeo Basilicata

Quasi 60 punti a metà partita, 102 alla sirena finale. La Openjobmetis non ha certamente la timidezza tra le proprie qualità offensive e con il secondo “centello” del precampionato batte Napoli nella semifinale del Trofeo Basilicata. 102-98 il finale per i biancorossi di Kastritis a Matera, ma in qualche modo è un risultato bugiardo nel senso che per quasi tutta la partita Varese ha condotto con un buon margine sui partenopei, i quali solo nell’ultimo minuto hanno ridotto così tanto le distanze.

Un bel verdetto e tante buone indicazioni per i colori biancorossi – anche al PalaSassi presenti alcuni tifosi varesini – in un match “vero”, combattuto, ben giocato dalle due squadre e divertente da osservare. Varese ha impressionato in alcuni momenti del primo tempo: quando il tiro da 3 punti ha avuto continuità la OJM ha creato break importanti anche contro una formazione di ottima caratura come quella partenopea. Triple sì, ma anche buona circolazione di palla, iniziative intelligenti, giochi a due a favore dei lunghi e via dicendo.

Poi la squadra di Kastritis ha avuto anche qualche passaggio a vuoto – antico problema – ma nel complesso ha sempre condotto nel punteggio trovando diversi protagonisti. Hunter Hale, 27 punti, si è confermato braccio armato soprattutto in assenza di Della Valle: l’azzurro non è stato schierato per un affaticamento muscolare e un leggero gonfiore al ginocchio e salterà la finale di domenica. Buono l’esordio di Isaiah Roby (11) a dar man forte ai pivot (con Renfro sempre molto pimpante) così come buono è stato il ritorno in campo di Librizzi, specie a livello di triple.

Per la Openjobmetis si tratta della quarta vittoria su cinque partite (unico stop, di misura, a Milano), la terza consecutiva contro squadre di Serie A in un test assai probante: Napoli era senza Toté e Petrucelli ma ha fatto esordire l’ex di turno Markell Brown; Kastritis ha comunque fatto ruotare anche Villa e Kangur. Ora, per completare l’opera, c’è la finale di domenica 13 dalle 19, sempre al PalaSassi di Matera: di fronte ai biancorossi ci sarà la BC Roma di Nico Mannion e Arturs Strautins. I capitolini hanno superato in rimonta Scafati nella seconda semifinale, sorpassando i campani solo nell’ultimo quarto (93-92).

NAPOLI BASKETBALL – OPENJOBMETIS VARESE: 98-102

(23-35; 53-58; 76-85)

NAPOLI: Spissu 15, Seljaas 20, Dowtin 7, Faggian 9, Sankare 2, White 11, Brown 11, Jakimovski 9, Caruso 4, Ramsey 10. All. Repeša.

VARESE: Alviti 8, Duke Jr. 8, Villa, McDowell-White 2, Nikolic 12, Hale 27, Librizzi 9, Renfro 12, Kamagate 5, Kangur, Roby 11, Ladurner, Ikangi 8, Risi. All. Kastritis.