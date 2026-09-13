Alviti e Nikolic: “Grinta e orgoglio per vincere questa partita”

ALVITI 1 – «La nostra è stata una grande prova soprattutto nel secondo tempo, perché non abbiamo giocato una gran primo metà di partita. Però ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo aggiunto la grinta necessaria per migliorare nella ripresa e abbiamo messo una bella vittoria nel bagaglio prima di queste due settimane che ci portano al campionato».

ALVITI 2 – «Ho rinnovato il contratto quest’estate ma ho sentito fin dalla mia prima firma a Varese la responsabilità di vestire questa maglia importante. Ho parlato con Luis (Scola ndr), sapevo della volontà di creare questo grande progetto a Varese e sono felice di essere rimasto per fare parte di questa squadra».

NIKOLIC 1 – «Non è stato facile: arrivavamo da una partita giocata ieri, abbiamo dovuto fare uno sforzo in più. Era prevedibile che la partita all’inizio poteva andare in qualsiasi modo e la cosa più importante era stare coesi, e lo siamo rimasti per tutta la partita. Soprattutto alla fine abbiamo dato quel pizzico di energia in più che ci serviva per provare a vincere e portarci a casa una bella soddisfazione. Il tutto restando nel nostro sistema, cercando più presto possibile di di assimilare, di imparare le cose che dobbiamo migliorare tutti i giorni: siamo contenti del risultato ma faccio i complimenti alla squadra avversaria perché comunque ci ha dato una grande lezione»

NIKOLIC 2 – «Arrivo da una grande esperienza, la finale scudetto a Venezia: quello che abbiamo fatto l’anno scorso nessuno se l’aspettava. Siamo riusciti con voglia, carattere, intensità di gioco a meritare la la finale e voglio portare questo anche a Varese quest’anno. Voglio dare tanto entusiasmo e dimostrare anche in questa fase di precampionato che abbiamo l’orgoglio per vincere qualsiasi partita e affrontare chiunque».

OPENJOBMETIS VARESE – BC ROMA 96-92

(25-31; 45-58; 64-72)

VARESE: Alviti 22, Duke Jr. 23, Villa 2, McDowell-White 4, Nikolic 12, Hale ne, Librizzi 6, Renfro 4, Kamagate 7, Kangur 2, Roby 5, Ladurner 4, Ikangi 5, Risi. All. Kastritis.

BC ROMA: Mannion 13, Davis 4, Emejuru 3, Tavernelli ne, Stevenson 14, Ayayi 18, Strautiņš 12, Odzebe 2, Simonović 14, Mezzanotte 10, Fall 2, Iuzzolino. All. Magro.