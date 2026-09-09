La prima vittima dei funghi e la Tre Valli Varesine
I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in meno di 10 minuti
Oggi vi raccontiamo la prima tragedia della nuova stagione dei funghi, della presentazione a Palazzo Lombardia del trittico lombardo, di sanità, i turisti che prosciugano le fonti idriche e molto altro.
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