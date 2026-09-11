La Solbiatese torna al “Chinetti”: seconda giornata contro la Casatese Merate

Sabato 12 settembre alle 18, la Solbiatese scenderà in campo per disputare la seconda giornata del Girone D di Serie D. I nerazzurri sono attesi sul proprio terreno di gioco per affrontare la Casatese Merate, che si presenta dopo l’esordio vittorioso per 2-1 sull’Arconatese. Al “Felice Chinetti” è tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione, con la Solbia pronta a tornare protagonista davanti ai propri sostenitori.

Dall’altra parte del campo ci sarà la Casatese Merate, formazione lecchese che dopo i 3 punti conquistati nella prima giornata, è attesa allo stadio di Solbiate Arno.



I nerazzurri guidati da mister Roberto Gatti potranno contare sulla spinta del pubblico di casa e cercheranno di trasformare entusiasmo e determinazione in una prestazione convincente. Gli ospiti, invece, sotto la guida di Giuseppe Commisso, raggiungono Solbiate Arno con la volontà di esprimere il proprio calcio e dimostrare le caratteristiche della squadra. I nerazzurri arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro la Pistoiese anche se dopo una prova convincente. Una gara interessante, dunque, che mette di fronte due realtà intenzionate a giocarsi le proprie carte per vincere e guadagnare i 3 punti.

AMBIENTE NERAZZURRO

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Pistoiese. La squadra di Roberto Gatti disputa un primo tempo ordinato e coraggioso, riuscendo a contenere una delle principali candidate alla vittoria del girone. Dopo l’intervallo, però, l’equilibrio costruito nei primi 45 minuti viene cancellato dall’uno-due firmato da Biagi e Motti. Una prestazione che offre motivi per guardare avanti con fiducia, anche se il risultato lascia la Solbiatese a mani vuote, pagando a caro prezzo un avvio di ripresa nel quale la formazione toscana realizza entrambe le reti. La prova del “Melani” conferma che i nerazzurri possono competere anche contro le squadre più attrezzate, ma serviranno maggiore continuità e concretezza.

LE ULTIME DA MERATE

Dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’Arconatese, il cammino della Casatese Merate nel girone D prosegue con il primo appuntamento in trasferta della stagione. Gli uomini di mister Giuseppe Commisso provengono dalla rimonta per 2-1 sull’Arconatese che, dopo essere andata sotto sotto nel primo tempo, ha poi rimontato con i gol di Mattia Isella e Riccardo Meleddu. Dopo una prima frazione chiusa in equilibrio, i biancorossi sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa, imponendo il proprio gioco e capitalizzando le occasioni costruite.

A dirigere l’incontro sarà Francesco Polizzoto della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Marco Mirabella Fabio di Arcireale e Alessandro Cottone di Palermo.

SERIE D GIRONE D – II GIORNATA

Sabato 12 settembre:

Cittadella Modena – Tropical Coriano; Pontedera – Pro Patria; Varese – Pro Sesto; Solbiatese – Casatese Merate; Oltrpò – Pavia, Arconatese – Correggese; Lentigione – Castellanzese.

Domenica 13 settembre:

Crema – Pistoiese; Sant’Angelo – Varesina.

CLASSIFICA: Castellanzese, Pistoiese, Lentigione, Varesina, Casatese, Pro Patria 3; Correggese, Sant’Angelo, Tropical Coriano, Varese, Crema, Pavia 1; Cittadella Modena, Pro Sesto, Arconatese, Oltrepò, Pontedera, Solbiatese 0.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.