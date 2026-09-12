Serie D in diretta: Varese – Pro Sesto
Seconda giornata di campionato per il Girone D di Serie D. Biancorossi alla prima stagionale al "Franco Ossola" contro il varesino Matteo Contini
Seconda giornata per il Girone D di Serie D che vede diversi anticipi al sabato in vista del prossimo turno infrasettimanale del 16 settembre.
In campo il Varese, che al “Franco Ossola” ospita la Pro Sesto di Matteo Contini, ma anche la Pro Patria a Pontedera, la Castellanzese a Lentigione e la Solbiatese al “Chinetti” contro la Casatese Merate. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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