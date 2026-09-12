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Serie D in diretta: Varese – Pro Sesto

Seconda giornata di campionato per il Girone D di Serie D. Biancorossi alla prima stagionale al "Franco Ossola" contro il varesino Matteo Contini

diretta calcio varese

Seconda giornata per il Girone D di Serie D che vede diversi anticipi al sabato in vista del prossimo turno infrasettimanale del 16 settembre.

In campo il Varese, che al “Franco Ossola” ospita la Pro Sesto di Matteo Contini, ma anche la Pro Patria a Pontedera, la Castellanzese a Lentigione e la Solbiatese al “Chinetti” contro la Casatese Merate.  Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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