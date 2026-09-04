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Terzo test per i Mastini: in via Albani il “derbyno” con Milano

Sabato 5 settembre (18,30) i gialloneri - senza Terzago - affrontano i giovani del Prospect. In mattinata la presentazione della squadra alle Ville Ponti. Calendario definitivo, esordio in casa con l'Appiano

Mastini La Valpe

Terza amichevole di precampionato per i Mastini Varese, che sabato 5 settembre (primo ingaggio ore 18:30) incroceranno i bastoni con il Milano HC Prospect, evoluzione del settore giovanile dell’H.C. Milano Devils. Domani i dirigenti ambrosiani saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione della squadra giallonera (ore 11 alle Ville Pinti) parlando della collaborazione futura tra Varese e Milano che sono legate da un rapporto di farm team.

In pista coach Dave Rich dovrà fare a meno di Terzago: una lieve distorsione lo terrà lontano dal ghiaccio fino a lunedì sollevando, in ottica campionato, un potenziale problema nello scacchiere giallonero nel reparto difensivo, dove un innesto aiuterebbe eccome. Partita che servirà a rifinire determinati meccanismi e magari a sperimentare qualche soluzione tecnica. La potenziale velocità degli avversari potrebbe essere un ottimo test strutturale per la squadra.

Chiusa intanto la campagna abbonamenti: numeri non ancora ufficiali, si parla di oltre 300 tessere, che comunque soddisfano la società. Nel frattempo è stato pubblicato il calendario ufficiale della IHL: si parte in casa contro Appiano il 19 settembre, poi due difficili trasferte a Fassa e Caldaro, e ancora in casa con Pergine, per un inizio di stagione davvero impegnativo per i Mastini. Per quanto riguarda la Coppa Italia, i gialloneri affronteranno la vincente tra Alleghe e Val Pusteria Junior.

IL CALENDARIO (I FASE)

1ª giornata (sabato 19 settembre, 18.30): Varese-Appiano
2ª giornata (sabato 26 settembre, 18.30): Fassa-Varese
3ª giornata (giovedì 1° ottobre, 20.30): Caldaro-Varese
4ª giornata (sabato 3 ottobre, 18.30): Varese-Pergine
5ª giornata (sabato 10 ottobre, 20.30): Val Pusteria Junior-Varese
6ª giornata (sabato 17 ottobre, 18.30): Varese-Alleghe
7ª giornata (sabato 24 ottobre, 19.30): Feltre-Varese
8ª giornata (giovedì 29 ottobre, 20.30): Varese-Aosta
9ª giornata (sabato 31 ottobre): riposo
10ª giornata (sabato 7 novembre, 18.30): Varese-Fiemme
11ª giornata (sabato 14 novembre, 20.30): Valpellice-Varese
12ª giornata (sabato 21 novembre, 19): Appiano-Varese
13ª giornata (sabato 28 novembre, 18.30): Varese-Fassa
14ª giornata (giovedì 3 dicembre, 20.30): Varese-Caldaro
15ª giornata (sabato 5 dicembre, 18.45): Pergine-Varese
16ª giornata (sabato 12 dicembre, 18.30): Varese-Val Pusteria Junior
17ª giornata (sabato 19 dicembre, 20.30): Alleghe-Varese
18ª giornata (domenica 27 dicembre, 19.30): Varese-Feltre
19ª giornata (mercoledì 30 dicembre, 20): Aosta-Varese
20ª giornata (sabato 2 gennaio): riposo
21ª giornata (martedì 5 gennaio, 20.30): Fiemme-Varese
22ª giornata (sabato 9 gennaio, 19): Varese-Valpellice

Master round dal 21 gennaio al 27 febbraio 2027 – Playoff dal 6 marzo al 17 aprile 2027

ALLA BALAUSTRA – In attesa della ripartenza della rubrica “scritta”, sono disponibili tre episodi della seconda serie in forma di podcast della nostra rubrica dedicata a storia e cultura dell’hockey: 1) Il grande fischietto; 2) La donna che cambiò le regole; 3) 895 – Il record di Ovechkin. Buon ascolto!

 

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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