Tra sfide e nuove mosse torna a Rovellasca “Scacchi in biblioteca”

Il 12 e 26 settembre due appuntamenti per ragazzi dagli 8 ai 13 anni tra gioco libero e un corso intermedio

La biblioteca comunale di Rovellasca, in collaborazione con l’associazione La Ruota del cavallo, apre le porte al mondo degli scacchi con due appuntamenti pensati per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. L’iniziativa, intitolata “Scacchi in biblioteca”, propone due pomeriggi all’insegna del gioco, della sfida e dell’apprendimento.

Gli incontri sono in programma sabato 12 settembre e sabato 26 settembre, dalle 15.30 alle 17.30, negli spazi della Biblioteca comunale di Rovellasca, in via De Amicis 1.

L’iniziativa prevede due diverse possibilità per i partecipanti. Da una parte ci sarà il gioco libero, pensato per chi vuole semplicemente cimentarsi sulla scacchiera, sfidare altri appassionati e trascorrere un pomeriggio in compagnia. Dall’altra è previsto un corso intermedio dedicato ai ragazzi, rivolto a chi desidera migliorare la propria tecnica e imparare nuove mosse.

Un’occasione quindi per avvicinarsi agli scacchi oppure per approfondire quanto già appreso, sempre attraverso una formula che mette insieme gioco e divertimento

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo laruotadelcavallo@gmail.com