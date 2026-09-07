Varese News

Tempo Libero

Rovellasca

Tra sfide e nuove mosse torna a Rovellasca “Scacchi in biblioteca”

Il 12 e 26 settembre due appuntamenti per ragazzi dagli 8 ai 13 anni tra gioco libero e un corso intermedio

Scacchi e giovani talenti: a Villa Cortese un torneo regionale da record
Incontri

La biblioteca comunale di Rovellasca, in collaborazione con l’associazione La Ruota del cavallo, apre le porte al mondo degli scacchi con due appuntamenti pensati per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. L’iniziativa, intitolata “Scacchi in biblioteca”, propone due pomeriggi all’insegna del gioco, della sfida e dell’apprendimento.

Gli incontri sono in programma sabato 12 settembre e sabato 26 settembre, dalle 15.30 alle 17.30, negli spazi della Biblioteca comunale di Rovellasca, in via De Amicis 1.

L’iniziativa prevede due diverse possibilità per i partecipanti. Da una parte ci sarà il gioco libero, pensato per chi vuole semplicemente cimentarsi sulla scacchiera, sfidare altri appassionati e trascorrere un pomeriggio in compagnia. Dall’altra è previsto un corso intermedio dedicato ai ragazzi, rivolto a chi desidera migliorare la propria tecnica e imparare nuove mosse.

Un’occasione quindi per avvicinarsi agli scacchi oppure per approfondire quanto già appreso, sempre attraverso una formula che mette insieme gioco e divertimento

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo laruotadelcavallo@gmail.com

7 Settembre 2026
di

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.