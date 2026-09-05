Tre giovani coriste della Valcuvia in finale per lo Zecchino d’Oro

Sono ben tre le coriste valcuviane alla finalissima del concorso indetto da Antoniano di Bologna per trovare gli interpreti del prossimo Zecchino d’Oro.

Adele Maggi, 5 anni e Martina Mangolini, 6 anni, entrambe di Cuvio, insieme a Matilde Ciccullo, 9 anni, di Cuveglio, sono tra gli 80 piccoli cantanti selezionati dei 4.000 bambini da tutta l’Italia che hanno partecipato nei sei mesi scorsi alle numerose fasi delle audizioni, con tappe in ogni regione.

Da quest’ultima fase usciranno i 15 solisti che canteranno le canzoni del 69° Zecchino d’Oro: la commissione valuterà non solo le doti canore, ma anche l’attitudine davanti alle telecamere e soprattutto l’effettiva adeguatezza alle canzoni inedite che verranno proposte.

Le tre cantanti fanno parte dei Piccoli Cori Valcuvia, e sono state preparate da Margherita Gianola: un bel riconoscimento per questa compagine artistica che si rivela sempre più performante. Sostenuta da Associazione Culturale Valcuvia APS, propone a bambini e adolescenti un percorso formativo di alta qualità musicale, sempre nel rispetto dell’individualità e nell’attenzione alla formazione artistica ma anche personale.

Un’occasione per ascoltarli è oggi sabato 5 settembre, alle ore 18, nell’anfiteatro del Parco di Cuvio per il concerto conclusivo del workshop gospel con il Maestro Gianluca Sambataro: il Piccolo Coro Valcuvia (dai 6 ai 10 anni) assieme al Junior (dai 12 ai 18 anni) coinvolgeranno il pubblico in un’appassionante repertorio di improvvisazione pop-gospel.

Sono aperte le iscrizioni per le nuove voci: il Piccolo Coro Valcuvia cerca 4 voci della scuola primaria mentre per il Junior (12-18 anni) c’è ancora posto per 2 voci femminili alte e 2 medie, e per 4 voci maschili.

Iscrizioni alla prova gratuita/audizione cliccando su questo link oppure chiamando il 347 1493582.