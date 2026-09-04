US Open, Bellucci travolto da Fritz: appena due game per Mattia
L'americano, numero 10 al mondo, ha dominato il match sul centrale di Flushing Meadows (6-0; 6-1; 6-1) valido per il secondo turno. Avanzano Darderi e Cobolli, fuori anche Musetti
Non poteva andare peggio il match del secondo turno degli US Open per Mattia Bellucci. Opposto all’idolo di casa Taylor Fritz e impegnato sul campo centrale di Flushing Meadows, il 25enne di Castellanza è stato letteralmente travolto dal numero 10 del mondo che ha lasciato le briciole all’azzurro.
Il risultato finale è significativo: 6-0; 6-1; 6-1 per Fritz dopo che Bellucci aveva destato buone sensazioni nell’incontro vinto al primo turno con l’ungherese Piros. Livello, però del tutto diverso quello di Fritz (finalista nel 2024, quando venne battuto da Sinner), quasi irritante nel martellare un Bellucci troppo alterno al servizio. I molti errori con la prima battuta hanno costretto Mattia a esporsi sulla seconda, una situazione in cui Fritz si è infilato senza pietà, rispondendo forte – al corpo o sulle linee – e mettendo una pressione troppo forte sul mancino varesotto.
Rari i momenti in cui Bellucci è riuscito a replicare all’americano, forse solo in avvio del secondo set. L’azzurro però anche quando ha trovato qualche buon colpo non è riuscito a dare continuità alla propria azione, anzi ha anche commesso alcuni errori gravi che gli hanno impedito di impensierire Fritz. A Mattia è forse mancata quella imprevedibilità che lo contraddistingue: poche discese a rete, quasi nessuna palla corta né colpi a sorpresa.
L’americano invece, va detto, è stato autore di una partita maiuscola, determinata e “feroce”: l‘assenza di Sinner e le incognite intorno al rientrante Alcaraz lo mettono nelle condizioni di essere uno dei pretendenti al titolo e lui, per indole, intende dimostrare di meritarsi l’opportunità.
L’11a giornata degli US Open è stata a tinte alterne per gli italiani: oltre a Bellucci è caduto anche Lorenzo Musetti, non al meglio fisicamente e battuto in quattro set dall’australiano Sweeny dopo che il toscano aveva vinto il primo parziale. Bene invece Darderi e Cobolli che hanno eliminato, in partite non prive di difficoltà, il ceco Svrcina e l’australiano Schoolkate entrambi in quattro set.
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