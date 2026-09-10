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Lombardia

Violenza sulle donne, 93 milioni per centri antiviolenza e case rifugio 

La misura frutto dell'accordo Stato-Regioni e avrà impatto complessivo a livello nazionale per migliorare i centri di protezione legati al contrasto della violenza di genere

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«Realizzare e rafforzare le iniziative e le attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio». È questo l’obiettivo del decreto su cui le Regioni hanno dato il via libera in Conferenza Stato-Regioni. Grazie all’intesa raggiunta oggi, per il 2026 saranno disponibili oltre 93 milioni di euro per sostenere la rete dei servizi e i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza.

È quanto comunica la Conferenza delle Regioni.    !Le risorse – spiega la Conferenza nella nota – finanzieranno interventi per favorire la ripartenza economica e sociale, programmi di informazione, comunicazione e orientamento al lavoro, misure di sostegno abitativo e la creazione di nuovi centri e case-rifugio».   «Con le risorse – aggiungono le regioni – saranno anche realizzati progetti rivolti alle donne minorenni e ai minori che hanno assistito a violenze e alla prevenzione, all’assistenza e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile».

Il provvedimento interviene sui principali aspetti del percorso di uscita dalla violenza: dalla protezione immediata al sostegno abitativo, dall’orientamento al lavoro fino alla costruzione dell’autonomia economica e sociale. Particolare attenzione è inoltre riservata alle donne minorenni e ai minori che hanno assistito a episodi di violenza, per i quali sono necessari percorsi specifici e competenze dedicate.

In Lombardia la rete territoriale può contare su 59 centri antiviolenza e 183 case-rifugio iscritti all’Albo regionale, una struttura costruita negli anni grazie al lavoro di associazioni, operatrici, enti locali, servizi sociosanitari e Forze dell’ordine.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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