Calcolo ISEE? L’Inps ha creato il nuovo simulatore online

L’INPS ha predisposto un nuovo strumento online per fare il calcolo simulato del proprio ISEE. Una possibilità molto interessante per comprendere meglio la situazione economica del proprio nucleo familiare e valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.

L’ISEE è quel parametro che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. Ogni anno viene calcolato incrociando la propria situazione economica con altri parametri, ma le procedure per ottenerla, come sanno tutti quelli che lo fanno, richiedono del tempo e la raccolta di una serie di documenti.

ISEE ONLINE

Per questo la nuova funzione che simula l’ISEE appare molto interessante. Questo il link diretto al sito INPS dove trovare il simulatore. Per la semplificazione dell’utilizzo, è previsto l’inserimento di valori aggregati e quindi una compilazione facilitata e rapida all’interno del simulatore (ad es. somma dei redditi netti dei componenti il nucleo).

L’INPS, però, specifica molto bene che il risultato non sostituisce la vecchia procedura: