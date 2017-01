La Caronnese riparte dalla Bustese, la Varesina cerca la rivincita a Legnano

Dopo la lunga pausa invernale (non si gioca dal 18 dicembre) domenica 8 gennaio alle ore 14.30 la Serie D tornerà in campo per la prima giornata dell’anno e del girone di ritorno. La Caronnese vuole rimanere attaccata alle posizioni di vetta ospitando al “Comunale” la Bustese mentre la Varesina andrà al “Mari” per affrontare il Legnano.

CARONNESE – BUSTESE: La Caronnese vuole iniziare con una vittoria il nuovo anno e la Bustese sarà il primo avversario di Corno e compagni per il 2017. Dopo la sconfitta all’ultima di andata che è costata il primo posto in classifica ai rossoblu, i ragazzi di mister Gaburro vogliono rimanere attaccati alle prime posizioni e sfruttare ogni passo falso di Varese e Chieri, appaiate al primo posto.

LEGNANO – VARESINA: Non hanno chiuso l’anno passato in maniera positiva le due contendenti che domenica si affronteranno al “Mari”, ma la Varesina vuole vendicarsi della gara di andata, quando i lilla passarono a Venegono Superiore 2-1. Il Legnano però dopo il mercato di dicembre sono rimasti con una rosa risicata, mister Fabrizio Salvigni ha perso diverse pedine importanti e l’ultima puntata della telenovela legnanese sono state le dimissioni di giovedì 5 gennaio da parte della presidente Vanessa Paolillo.

1° GIORNATA RITORNO: Bra – Pro Sesto; Caronnese – Bustese; Casale – Chieri; Inveruno – Borgosesia; Legnano – Varesina; OltrepoVoghera – Folgore Caratese; Pinerolo – Verbania; Pro Settimo – Gozzano; Varese – Cuneo.

CLASSIFICA: Varese, Chieri 36; Caronnese 35; Borgosesia 32; Cuneo 30; Pro Sesto 29; Inveruno 27; Casale 25; Folgore Caratese 21; Varesina 19; Gozzano, Bra, OltrepoVoghera 17; Vebania, Pro Settimo 16; Pinerolo 14; Bustese 13; Legnano 9.