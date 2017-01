Sorpreso a rubare nei garage, in manette un 19enne

Protesta nel centro di accoglienza di via dei Mille polizia

Tenta di rubare nei garage di un condominio ma viene colto sul fatto e arrestato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Erano da poco passate le 6,30 di questa mattina (mercoledì) quando alla Centrale Operativa del Commissariato di via Ugo Foscolo è arrivata la segnalazione di un’intrusione nei box di una palazzina in via Rodari.

La pattuglia si è precipitata sul posto, dove è arrivata giusto in tempo per vedere un individuo che stava scavalcando la recinzione dell’edificio sul lato di via Tolmino ma che, notata la pattuglia, ha fatto rapidamente dietro-front rientrando nell’area condominiale. I poliziotti si sono messi subito sulle sue tracce rincorrendolo a piedi e hanno così notato che i malfattori erano due e che entrambi, dopo aver scavalcato la recinzione sul lato di via Rodari, si sono dati alla fuga.

Gli agenti non si sono dati per vinti e sono riusciti a raggiungerne uno, un marocchino di 19 anni residente in un comune dell’alto milanese ma già noto agli uomini del Commissariato per reati contro il patrimonio commessi in città. Il sopralluogo nei garages sottostanti ha permesso di accertare che uno di questi era stato forzato e che i ladri avevano prelevato due biciclette di valore, appoggiandole all’esterno, pronti a portarle via.

I malfattori avevano poi iniziato a forzare la basculante di un secondo garage, utilizzando arnesi da scasso ritrovati nel corridoio. Il giovane marocchino è stato arrestato in flagrante furto aggravato. Sono in corso indagini per identificare il complice che è temporaneamente riuscito a far perdere le proprie tracce.