La padrona finisce in ospedale a Busto Arsizio. Cane rimasto chiuso in casa salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina, martedì, i vigili del fuoco del Distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti in via Bellotti a Busto Arsizio per salvare un cane rimasto da solo in casa in seguito a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) a cui è stata sottoposta ieri la proprietaria.

Nella concitazione del momento il cane era rimasto in casa senza che nessuno potesse prendersi cura di lui. I suoi guaiti hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Entrati dalla finestra utilizzando una scala, gli operatori hanno liberato il cane consegnandolo al fratello della padrona.