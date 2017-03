La Brest Unit dell’Ospedale di Varese

pronto soccorso ospedale varese barellaia

(informazioni tratte da www.senonetwork.it)

Il Centro Multidisciplinare di Senologia è attivo presso l’Ospedale di Circolo di Varese da oltre 15 anni. Non ha ancora l’ufficializzazione prevista dalla legge ma il direttore dell’ASST Sette Laghi Bravi assicura che è imminente.

È in grado di offrire alle donne con neoplasia mammaria un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale completo. Sono infatti in essere percorsi privilegiati e coordinati che consentono di accompagnare la paziente dal momento della diagnosi alle tappe successive di chirurgia senologica e ricostruttiva (ove necessario), di terapia medica e radiante, di trattamenti riabilitativi e di sostegno psico-sociale. Inoltre il Centro di Senologia, oltre allo screening mammografico, mette a disposizione della donna un servizio di consulenza Genetica Oncologica, che opera in stretto rapporto con la S.C. di Ginecologia, e tutti gli esami clinico-strumentali per la prevenzione secondaria del carcinoma mammario e ovarico nonché interventi di prevenzione primaria nel caso sia documentata la presenza di una mutazione genetica BRCA1/2.

Con oltre 20.000 indagini MammoEcografiche all’anno, 10.000 prestazioni annue, con 557 casi trattati, oltre 440 interventi chirurgici per neoplasia di cui 150 per patologia benigna, 5.000 donne in follow-up, la partecipazione a studi clinici nazionali e internazionali, la presenza di senologi dedicati delle varie discipline coinvolte e di personale infermieristico dedicato, il Centro di Senologia può ritenersi punto di riferimento con alta specializzazione per la cura tempestiva e ottimale del carcinoma mammario.

Lo scorso anno, il centro è stato il quarto a livello regionale per numero di casi trattati, alle spalle di IEO, Istituto dei Tumori e Humanitas, il primo di tipo pubblico.

Il centro è attualmente all’interno del Dipartimento chirurgico diretto dal dottor Eugenio Cocozza e la responsabile del centro è la professoressa Francesca Rovera. L’equipe è formata da 33 specialisti.

SERVIZI DISPONIBILI

Meeting multidisciplinare – interno ( settimanalmente e partecipano radiologo, chirurgo, anatomo patologo, genetista, infermiere di senologia, psico oncologo)

Raccolta dati – interno

Formazione – interna rivolta a universitari e specializzandi

Radiologia- interna (7 radiologi dedicati che effettuano mammografia digitale – risonanza magnetica -FNAC stereotassica ed ecoguidata – biopsy vacuum assistita stereotassica ed ecoguidata- ecografia/ ecografia linfonodi sentinella ascellari. ROLL: radio guidata per localizzazione delle lesioni occulte

Chirurgia – interna con 5 chirurghi senologi dedicati e 11 posti letto (568 interventi lo scorso anno con 94 mastectomia totali e 274 subtotali per neoplasia maligna) Metodica del linfonodo sentinella. Chirurghi oncoplastici ( ricostruzione immediata con rimodellamento dopo chirurgia conservativa o ricostruzione dopo mastectomia ( in due fasi o in una fase, flap di tessuto autologo, lembi peduncolati , intervento di simmetrizzazione della mammella controlaterale). Progetti di ricerca

Chirurgia plastica ricostruttiva- interna ( 2 chirurghi interni)

Oncologia medica – 3 oncologi che collaborano con il centro in servizio di Day hospital e ambulatoriale

Anatomia patologica – interna ( 1 patologo referente e 8 dedicati)

Radioterapia – interna

Infermiere di senologia – interna 4 infermieri

Medicina nucleare – interna

Riabilitazione – interna

Psico-oncologia – interna

Consulenza nutrizionale – interna

Cure palliative – interna

Assistenza domiciliare – interna

Terapie complementari – interna

Associazioni femminili- esistenti

CHIRURGIA

568 casi nuovi di carcinoma operati tra benigni e maligni : 5 senologia dedicati e 2 chirurghi ricostruttivi

ANATOMIA PATOLOGICA

1 patolo referente e 8 patologi dedicati

ONCOLOGIA MEDICA

3 oncologi dedicati (ambulatorio e day hospital)

PSICO-ONCOLOGO: 1 PSICOLOGO INTERNO AL CENTRO

RADIOTERAPIA

1 radioterapista dedicato e due unità di trattamento di megavoltaggio disponibili

INFERMIERE DI SENOLOGIA

4 infermieri

RIABILITAZIONE

2 fisioterapisti che collaborano con il centro

ASSOCIAZIONI FEMMINILI

2 associazioni: Caos e Lilt

CONTATTI

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI

VIALE L. BORRI, 57

21100 VARESE, Italia

Telefono: 0332278576

Fax: 0332261440