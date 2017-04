Celebrazioni, musica e teatro: il 25 Aprile con l’Anpi di Como

Foto varie

L’Anpi di Como celebra il 25 Aprile con una serie di iniziative:

ore 9.30 – celebrazione del partigiano Afonso Lissi presso il cimitero di Rebbio a Como in via Ennodio

ore 11.00 – celebrazioni ufficiali a Como al Monumento alla Resistenza europea. La sezione di Como sarà presente con il gazebo informativo

ore 21.00 – Spazio Gloria di via Varesina 72 a Como, in collaborazione con Arci Xanadù, Arci-ecoinformazioni, Teatro Gruppo Popolare e Istituto di storia P.A. Perretta: presentazione film/documentario sulla vita della partigiana Lidia Menapace “Non si può vivere senza una giacchetta lilla“, con la presenza delle tre registe e con il contributo video di Lidia Menapace. Ingresso libero

Mercoledì 26 aprile durante la giornata si terranno spettacoli di impegno civile dedicati alle scuole a cura del Teatro Gruppo Popolare allo Spazio Gloria di via Varesina 72 a Como.

Alle 21, sempre allo Spazio Gloria, in collaborazione con Arci Xanadù, Arci-ecoinformazioni, Teatro Gruppo Popolare e Istituto di storia P.A. Perretta spettacolo musicale con la partecipazione del gruppo rock-folk nazionale “Modena City Ramblers” e dei musicisti Giamba dei Sulutumana e Alfredo Scogna. Ingresso libero

La sezione Anpi di Como sarà presente durante la serata con il banchetto informativo.