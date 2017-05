Malnate, ricco programma per il 2 giugno

Le celebrazioni per il 71° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana avranno luogo venerdì 2 giugno 2017, in Piazza Vittorio Veneto e giardini comunali.

Ecco il programma:

Ore 11.00

-Ritrovo presso i giardini antistanti il Palazzo comunale

-Introduzione musicale con il Corpo Filarmonico Cittadino

-Saluto delle Autorità

-Intervento del Prof. Antonio Orecchia, Storico e Professore di Storia Contemporanea, Università degli Studi dell’Insubria

-Alzabandiera

Ore 11.30 Consegna della Costituzione ai giovani 18enni

Ore 18.30 Concerto dei giovani talenti “Orchestra da Camera Bellini” di Tradate, in Aula Magna, via Baracca

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la sala consiliare di via De Mohr