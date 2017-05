“Nati per camminare”, la premiazione

Foto varie

Sono stati premiati oggi a Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala e degli Assessori Anna Scavuzzo, Filippo Del Corno e Marco Granelli, i vincitori dell’edizione 2017 di Siamo nati per camminare, l’iniziativa voluta per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casa scuola, che quest’anno ha coinvolto, nella settimana dal 20 al 24 marzo, 64 scuole primarie milanesi e circa 20.000 bambini in tutta la città.

Siamo nati per camminare è un progetto realizzato e curato da Genitori Antismog, con il patrocinio del Comune di Milano, il sostegno di Fondazione Cariplo e il contributo di Vittoria, Tern Bicycles e Nutcase Helmets; sponsor tecnico BikeMi, con Clear Channel, gestore del servizio (www.siamonatipercamminare.it). Si ringraziano il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro di Milano, oltre alla scuola di giornalismo Walter Tobagi dell’Università degli Studi di Milano.

Quest’anno, con il claim “Giocando insieme faremo strada”, Siamo nati per camminare ha voluto proporre ai bambini, alle scuole e alla famiglie di “mettersi in gioco” per riflettere sul tema delle regole e della qualità delle relazioni che instauriamo con coloro con cui condividiamo le strade della città. E, come sempre SNPC l’ha fatto in modo divertente e stimolante: questa volta realizzando una sorta di gioco dell’oca con cui ogni classe ha potuto giocare dopo averne illustrato le caselle.

“Voglio congratularmi con i ragazzi e con le scuole che hanno partecipato all’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Grazie a progetti come ‘Siamo nati per camminare’ i bambini vengono coinvolti in maniera diretta e attiva nella vita e nel futuro della nostra città: da loro e dalle loro famiglie arrivano infatti importanti suggerimenti, indispensabili per rendere Milano sempre più sostenibile e vivibile”.

“Regole e buone pratiche sono elementi fondamentali per una corretta condivisione dello spazio pubblico, a partire dalle strade che ogni giorno viviamo e percorriamo – dichiara Anna Scavuzzo, Assessore all’Educazione e Istruzione. E’ particolarmente importante che proprio i bambini, attraverso il gioco e l’educazione scolastica, siano i primi destinatari di questi messaggi. Siamo felici pertanto che, anche quest’anno, ‘Siamo nati per camminare’ abbia raccolto un’ampia adesione da parte delle scuole con quasi 20.000 alunni partecipanti”.

“Siamo nati per camminare, ma anche per crescere nella conoscenza, nella consapevolezza e nella bellezza – afferma l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno -, e i premi di questa bellissima iniziativa si inseriscono perfettamente in questo obiettivo: oltre ai biglietti per assistere agli spettacoli del Teatro alla Scala e del Piccolo Teatro, premio per gli alunni le classi vincitrici della manifestazione, verrà infatti regalata a tutti i partecipanti l’opportunità di visitare i musei civici con un adulto al quale verrà offerto gratuitamente il biglietto d’ingresso. Un modo per accompagnare i bambini nella strada verso una partecipazione sempre più attiva della loro comunità e verso una condivisione culturale sempre più ampia”.

“Spesso sono proprio i bambini a chiedere ai genitori di andare a scuola a piedi – dichiara Marco Granelli Assessore a Mobilità e Ambiente – e sono felice che iniziative come questa assecondino e stimolino il desiderio di appropriarsi di una città che si muove più lentamente, al ritmo dei nostri giovani cittadini. Come amministrazione stiamo lavorando da tempo per rendere le strade sempre più sicure e meno congestionate a misura di pedoni e ciclisti”.

“Crediamo fortemente nelle nuove generazioni, nel loro impegno a rispettare l’ambiente che ci circonda e nella loro capacità di condividere le esperienze, anche quelle più semplici come il percorso casa-scuola. Fondazione Cariplo ha destinato al settore Ambiente in questi primi 25 anni di vita oltre 145 milioni di euro in parte destinati proprio a progetti di educazione alla Mobilità sostenibile”, afferma Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo. “Siamo infatti convinti che la sensibilizzazione alle tematiche ambientali e il semplice rispetto dell’educazione civica potranno offrire ai ragazzi un futuro migliore”.