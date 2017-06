Al via il suggestivo Palio dei Castelli

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

Torna l’immancabile Palio dei Castelli di Castiglione Olona che coinvolge ogni anno migliaia di persone e centinaia di figuranti in costume d’epoca. Il tutto grazie alla collaborazione tra la Pro Loco cittadina e il comune dell‘isola di Toscana in Lombardia, come viene spesso definita la città. Le iniziative prenderanno il via ufficialmente venerdì 30 giugno e andranno avanti fino a domenica 9 luglio con la tradizionale Corsa delle Botti per le vie del centro, che decreterà il vincitore del Palio dei Castelli.

Galleria fotografica Palio dei Castelli, la rievocazione storica finale 4 di 15

Ma è molto ricco il palinsesto che animerà il borgo. Giunto alla sua 42esima edizione, il Palio dei Castelli si presenta ricco di eventi per ogni fascia di pubblico: bambini, ragazzi, giovani, adulti e meno giovani potranno vivere l’Isola di Toscana in Lombardia in tutto lo splendore della rievocazione storica. Il tema storico ripercorre i Concili di Basilea, Ferrara e Firenze, nel cui svolgimento ebbe un ruolo importante il nostro cardinale Branda Castiglioni. La narrazione sarà arricchita da cortei e spettacoli, che culmineranno nella grande giornata di Domenica 9 Luglio.

Anche quest’anno tutto il team della Pro Loco si è impegnato perché la bellissima città di Castiglione venga valorizzata e raccontata attraverso la rievocazione storica, unica in tutta la Provincia e ben oltre.

Grandi novità anche dal punto di vista della comunicazione, un nuovissimo sito per la Pro Loco, molto interattivo e facile da consultare, sempre aggiornato con tutte le novità e gli eventi in programma. Una rivisitazione stilistica anche del collaudato libretto del Palio, quest’anno l’immagine in copertina è stata realizzata dal fotografo Franco Canziani che ha ricreato in uno scatto l’essenza del Tema Storico di quest’anno. Il primo week end di Palio ha diversi appuntamenti: il Palio a tutta birra al Castello di Monteruzzo con concerti live di prestigio e un menù western con tanti piatti per soddisfare ogni tipo di palato.

Apertura delle mostre al Castello di Monteruzzo: i disegni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Disegna il Palio 2017” dedicato alle classi seconde dell’istituto comprensivo Cardinal Branda. E la mostra di Albrigi, “I tesori di Castiglioni”, miniature spettacolari del nostro Borgo Antico. Venerdì sera la benedizione del nuovo “Pallium” in Collegiata. Il drappo quest’anno è stato dipinto da un gruppo di persone, per la prima volta nella storia si parla quindi di un Palio corale. Gli artisti appartengono al Gruppo Pittori Castronnesi.

Nella giornata di sabato tante dimostrazioni a cura del Centro Ippico Seprio e l’avventura interattiva per bambini “Bregdan il risveglio del Drago” a cura di Basilisco Entertainment. Domenica 2 Luglio l’avvincente giornata dedicata alla Corsa dei Cerchi con Cerimonia di investitura del capitano del Palio, dimostrazione e spettacolo dei Bottari, allievi Bottari e Castellane. E dalle 17.00 aperitivo al Castello di Monteruzzo con Bar Caramamma.

Il secondo week end riparte con grandi concerti al parco del Castello di Monteruzzo, il menù della tradizione del Palio con le immancabili Penne del Cardinale e le specialità alla griglia. Domenica 9 la giornata conclusiva ricca di eventi. Lo stand gastronomico apre anche a pranzo con il Palio del mezzogiorno. Nel pomeriggio inizia la drammatizzazione nel Borgo Antico e l’Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo. Seguono il corteggio storico, la spettacolare e competitiva corsa delle botti. Dopo la premiazione del Rione vincitore, la rappresentazione storica e tenzoni.

Grande ritorno al Palio della Compagnia dei Folli con uno spettacolo finale davvero accattivante “Fuoco”. A conclusione lo spettacolo pirotecnico, sempre atteso e di grande effetto.