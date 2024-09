Quattro domeniche di cammino gratuite alla scoperta del territorio lungo la Via Francisca

Torna l’opportunità per grandi e piccoli pellegrini di scoprire il nostro territorio a passo lento, in giornata e gratuitamente, lungo la Via Francisca del Lucomagno. Anche quest’anno, Alfa Srl – gestore idrico della provincia di Varese – propone quattro nuovi appuntamenti per esplorare il bene più prezioso della nostra terra: l’acqua.

Le passeggiate, aperte a tutte le età, si terranno per quattro domeniche tra settembre e ottobre e, come nelle scorse edizioni, saranno arricchite da letture per bambini a cura dell’associazione Progetto Zattera. Quest’anno, un accompagnatore locale illustrerà il territorio durante le camminate, mentre Coop Lombardia offrirà una merenda per rifocillare i partecipanti.

Il format rimane invariato: una piacevole camminata adatta a tutti, poco impegnativa e alla scoperta di luoghi suggestivi caratterizzati dalla presenza dell’acqua.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo che trovate CLICCANDO QUI

Gli eventi nel dettaglio

Domenica 22 settembre

dal maglio di Ghirla alla Torbiera di Ganna

Lungo la pista ciclopedonale della Valganna (dal fondo tutto in asfalto) scopriremo come l’acqua è da sempre compagna fidata di numerose attività umane e percorreremo le storie di antichi mestieri, santi e pellegrini. Partenza ore 14.30 dal Maglio di Ghirla (Valganna), aperto e visitabile per l’occasione. Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia. A Ganna passano i bus di autolinee varesine, è perciò possibile scegliere di tornare in pullman o a piedi lungo lo stesso tracciato dell’andata.

Domenica 6 ottobre

tra scoiattoli e vegetazione lungo un tratto del Parco Alto Milanese

Il Parco Alto Milanese è un’area verde a circa 3 km dalla grande città. Si estende su circa 360 ettari, suddivisi tra il Comune di Legnano, il Comune di Busto Arsizio e il Comune di Castellanza. I confini sono delimitati dalle periferie dei tre comuni e comprendono una vasta area prevalentemente agricola. Durante la nostra passeggiata, accompagnati da una guida e da un volontario della Via Francisca, avremo l’opportunità di esplorare una breve ma significativa porzione di questo territorio, attraversando paesaggi popolati da scoiattoli e arricchiti da una rigogliosa vegetazione. Il punto di partenza, dove si trova un ampio parcheggio, è l’ingresso principale del Parco, indicato nella piantina che si può visionare integralmente cliccando qui. Partenza ore 14.30 dall’ingresso principale del Parco Alto Milanese (Castellanza).

Domenica 13 ottobre

dalla dogana di Ponte Tresa allo Stretto di Lavena lungo il Lago Ceresio

Seguendo il “Sentiero dell’Arte” e i primissimi chilometri del tratto italiano della Via Francisca del Lucomagno faremo una bella passeggiata sulla pista ciclopedonale che costeggia le spiaggette di Lavena Ponte Tresa. Punto di arrivo allo stretto di Lavena, suggestiva strozzatura del Ceresio dove Svizzera e Italia sono divise da pochi metri d’acqua. Partenza ore 14.30 dal Bar Johnny accanto alla dogana di Lavena Ponte Tresa. Ritorno lungo lo stesso tracciato, in autonomia.

Domenica 20 ottobre

mille anni lungo il fiume – Castiglione Olona



Dal centro storico di Castiglione Olona alla scoperta di un borgo medievale e della Valle che lo ha visto sorgere. Si faranno due passi lungo il fiume, per secoli elemento cruciale per lo sviluppo del territorio e delle sue economie, alla scoperta della sua flora e della sua fauna. Partenza ore 14.30 dalla ciclopedonale di Castiglione Olona.

