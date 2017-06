“Ho visto Gesù a Novara”

La chiesa cattolica ha dei concorrenti sulla piazza: nuovi culti, confessioni, gruppi di preghiera che si rifanno alla Bibbia e a Gesù. Ma che non riconoscono alcuna autorità al Vaticano. A Varese sono nate, negli ultimi anni, almeno due comunità di chiese evangeliche.

Il gruppo cristiano “La Sorgente”, in via Cortina d’Ampezzo, e il Centro Cristiano “New Vision”, in via Salvore, in un ex supermercato dove i fedeli, almeno 60, aderiscono alla lettura della Bibbia e al culto domenicale.

Per tutta la settimana, nel centro di Varese, in piazza Monte Grappa e piazza Repubblica i cittadini possono vedere il bus della “Missione mobile Rem, rete evangelica in missione”. Tutte queste sigle sono riconducibili a un network di esperienze sostanzialmente simili, solidali e alleate: i seguaci de la Sorgente e di New Vision si alternano, infatti, davanti al bus della Missione Rem, ben visibile a Varese, parlano al microfono di Gesù, predicano e cantano.

I Rem nascono nel 2009. I due fondatori sono Salvatore Capritti e Remo Blasio. Remo, milanese di origine napoletana, oggi è sul bus di Varese, uno dei tre automezzi che girano l’Italia, ribattezzati Fede, Speranza e Amore.

“Noi crediamo nel rapporto diretto con Gesù – osserva Remo Blasio – e nella lettura della Bibbia. Tutto quello che c’è nella Bibbia, è vero, quello che non è scritto, per noi non è vero”. Blasio non crede, ad esempio, nei santi e nelle icone (“non puoi parlare con una statuetta”), non riconosce l’autorità divina della Madonna, o il celibato dei preti”. Ne ha rispetto, ma il rapporto personale con Dio è il punto centrale: dunque niente liturgie, gerarchie o altro. Solo predicazione. A bven guardare la chiesa cattolica ha interpretato le scritture attraverso ben 2000 anni di elaborazione religiosa e culturale. Queste chiese invece sono un po’ giovani e non hanno vescovi o teologia. Ogni culto è soggetto ad una autorità, dunque tra gli evangelici chi decide quale sia il vero credo?

In pratica, sembra di capire, molto dipende dal carisma dei leader, ma Blasio dà un’altra spiegazione: “Lo decide Gesù e solo lui”, ripete più volte. Già, ma se il rapporto con Gesù è diretto, a qualcuno di loro si sarà rivelato. A Blasio è accaduto? “Sì, una volta, lo scorso marzo – confessa – ero a una celebrazione a Novara e mentre mi trovavo in mezzo agli altri, mi è apparso lui”. E cosa le ha detto? “Era un uomo con un lenzuolo bianco, poi ho capito che era Gesù. Mi ha detto: Vi darò tutto, vi chiedo solo obbedienza”. L’ha confessato anche ai suoi colleghi? “No, l’ho tenuto per me”.

Uno degli eventi fondativi delle missioni Rem potrebbe essere datato nel 2005, quando Remo Blasio ha deciso di accogliere Cristo: “Mi sono inginocchiato davanti al mio letto nell’ottobre del 2005 e ho chiesto perdono - spiega con gentilezza - mi sono arreso a Cristo, mi sono avvicinato a una chiesa cristiana e ho iniziato il mio percorso”. Precedentemente, tuttavia, non aveva competenze religiose: “Andavo in chiesa ogni tanto, magari a qualche matrimonio”.

(Remo Blasio di Missione Rem)

Il gruppo si defisse cristocentrico. In qualche caso ammette esperienze di guarigione, perché nella Bibbia vi sono descritte. Le funzioni sono svolte con dei canti, adorazione e lo studio della Bibbia. A Cinisello Balsano c’è anche convento per 18 missionari di Rem. “Io oramai lavoro per Missione Rem, siamo 12 persone a tempo pieno – continua – ci finanziamo con le offerte dei fedeli, ma poi c’è la fede. Il primo bus, ad esempio, lo comprammo senza aver i soldi, fu Gesù che ce li fece avere. Fu un vero atto di fede” racconta Remo. “A Varese – continua – mi risulta che ci siano almeno otto comunità evangeliche, le più strutturate sono La Sorgente e New Vision”.

Chi partecipa, chiediamo, deve pagare qualcosa? “In base alla possibilità economica, la persona può donare qualcosa – spiega – nella Bibbia è contemplato che bisogna donare la decima, ma quello che conta è il cuore”. Sul bus è installata una libreria con volumi a tema Gesù. In piazza alcuni giovani cantano, mentre gli aderenti a La Sorgente predicano. Una donna dice di aver avuto una malattia a 21 anni e da allora di essersi avvicinata agli evangelici.

Il caso più rilevante, a Varese, è New Vision, che si presenta come una sorta di chiesa all’americana, in un grande capannone di via Salvore a Giubiano. I due leader sono il pastore Roberto Albano (nel video) e la compagna Paola. Sermoni e iniziative si possono seguire su Facebook. In un video si possono anche vedere i preparativi che la chiesa New Vision stava organizzando, nei giorni scorsi, con il bus che ora è parcheggiato in piazza Repubblica.

L’iniziativa di questi giorni è la più importante di sempre, per le chiese alternative a Varese. L’hanno ribattezzata “Cieli aperti su Varese”, e prevede il proselitismo, in piazza, fino all’11 giugno con i gruppi “Missione Rem”, “Cristo è la risposta”, “La sorgente” e “New vision”. Quest’ultimo è in espansione, anche in Svizzera, dove risiede il fondatore, detto “l’apostolo”, che è anche esorcista.

Il sito pluralismoreligioso.it descrive così la storia del gruppo. “La Missione New Vision è stata fondata a Torino da Cristoforo Tirone (foto sopra), che, dopo aver studiato teologia in Argentina, a partire dal 2007 svolge il suo ministero apostolico in Italia e in Europa. La sua predicazione si contraddistingue per un forte carisma motivazionale (ovvero un forte impulso verso l’essere attivi nella chiesa). Le riunioni da lui presiedute sono infatti caratterizzate da casi di redenzione, esorcismi, guarigioni psichiche e fisiche. Tirone svolge fra l’altro un servizio di consulenza coniugale e familiare per le coppie impegnate nel ministero cristiano”.

Tirone, 46 anni, è di Eboli, ex militare. Nel sito di New Vision Varese lo descrivono con queste parole: “Diplomato in socio-psicopedagogia intraprende la carriera militare nel Battaglione San Marco, nel corpo degli incursori a Brindisi. Dopo due anni, a seguito della sua conversione a Gesù e ai suoi insegnamenti, abbandona la carriera militare. Nel 1993, lascia la sua professione e viaggia in Argentina dove consegue il diploma in teologia e inizia ad espletare la vocazione cristiana con un orientamento evangelistico e profetico in diverse province argentine e in altre nazioni del Sud America”.

E’ argentina infatti la moglie dell’apostolo, Marta G. Tyrone, indicata come cofondatrice. Nella sua biografia si legge che “nel 1992, durante la sua adolescenza, ha un’intima esperienza spirituale con Gesù quale suo personale Salvatore che cambia totalmente e in meglio la sua vita”.