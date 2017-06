Le immagini della super risottata offerta oggi ai visitatori di Expo da Coldiretti Verona (Credits foto: Expo 2015/Daniele Mascolo)

Riso e jazz. Una serata sotto le stelle davvero da non perdere. Domenica 18 giugno dalle 19.30 la Pro Loco e il Circolo di Buguggiate hanno organizzato la “risottata di San Giovanni“. Per le vie del centro storico verrà servito un risotto “profumato” dalle note della musica jazz.

Il risotto sarà gratuito per tutti. Chi vorrà cenare degustando altri piatti potrà servirsi ad uno stand gastronomico con cibo e bevande di vario genere.

Sul palco i ragazzi dei Basket Bounce un gruppo jazz e fusion innovativo e giovane pronto a divertirvi.