Scompare nel Ticino a Castelnovate

elicottero vigili del fuoco fiume ticino

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore a Castelnovate, per la ricerca di una persona scomparsa nel fiume Ticino.

(foto inviata da un lettore)

L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e uomini, compreso un elicottero. Il 118 ha inviato un’automedica e un’ambulanza. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Il disperso è un uomo di 38 anni, cittadino rumeno, che insieme a tre amici aveva impegnato la traversata del fiume, che in quel punto ha acque basse (ma veloci) e si divide in più rami. Gli amici erano in loco con le famiglie e già in altre occasioni avevano compiuto la stessa operazione.

Le operazioni di ricerca in acqua sono state ritardate dalla presenza di molte auto parcheggiate sull’unica, stretta strada di accesso alla spiaggia da Castelnovate: la doppia fila di auto in sosta ha infatti rallentato la discesa dei mezzi dei vigili del fuoco.

Alle 21 le operazioni sono ancora in corso, finchè c’è luce.

(articolo aggiornato alle ore 19.20 di venerdì 2 giugno)