Quel prato diventato una fogna a cielo aperto

«Nonostante diversi cittadini abbiano segnalato il problema ormai da svariate settimane, ecco come si presenta ancora oggi (22 luglio 2017) un tratto di fognatura comunale in frazione Villadosia, con pregiudizio sia per l’ambiente che per la salute pubblica». La segnalazione è del nostro lettore Nicola T. che ha fotografato un prato invaso dai liquami della fogna.

Rilanciamo la sua segnalazione all’amministrazione di Casale Litta.