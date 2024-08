Viveva da mesi con il corpo senza vita della moglie in casa, tragedia a Casale Litta

Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri sera, mercoledì 31 luglio, in un’abitazione di Villadosia, frazione di Casale Litta, dai carabinieri di Mornago. Ad aprire la porta ai militari il marito di lei.

Si tratta di una storia sconvolgente e dai contorni ancora da ricostruire con precisione. Il corpo della donna era in uno stato tale da far pensare che la morte sia sopravvenuta molti mesi fa. La coppia risiedeva a Vergiate, ma si trasferiva spesso in una vecchia casa a Villadosia, frazione di Casale Litta. L’abitazione apparteneva a uno dei genitori, e marito e moglie andavano spesso in quella residenza che ormai era rimasta vuota.

È lì, nella camera da letto, che i carabinieri hanno fatto la macabra scoperta. Ad avvertirli alcuni parenti della coppia che da tempo non vedevano la donna.

Malata da qualche anno, era accudita dal marito, ma ad un certo punto né i vicini di casa, né i parenti più stretti hanno avuto più notizie. Nessun parente era riuscito a rintracciarla. A quel punto è scattata la richiesta di intervento in caserma.

I carabinieri ieri sera hanno bussato alla porta e dopo aver fatto un rapido giro della casa, hanno trovato la donna stesa a letto, sotto le coperte. Ora si tratterà di risalire al giorno della morte e soprattutto occorrerà capire cosa sia accaduto. Dalle prime impressioni la donna sembrerebbe essere morta per cause naturali. Di più difficile lettura cosa possa aver spinto l’uomo a non rivelare l’accaduto.